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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Akşener, seçimlerde projelerin yarıştığı bir anlayışı hayata geçireceklerini belirtti. Ayrıca, KYK yurtlarının ücretsiz olacağını ve atanamayan öğretmen sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Akşener, Türkiye'nin sığınmacı sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunun belediyelerin aldığı yerlerde çözüleceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa\'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı
09.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:33
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BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da programı kapsamında; il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Yunusemre Millet Çarşısı'ndaki toplantıda konuşan Akşener, "Hür ve müstakil ya da özgür ve bağımsız Türkiye'nin bütün şehir ve ilçelerinde kendi logomuzda, kendi aday gösterdiğimiz arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. Biz bir siyasi partiyiz. Pek çok eziyete, haksızlığa, tehdide göğüs gererek 6'ncı yılını doldurup 7'ye adım atmış bir siyasi partiyiz. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin dayattığı, büyüğün küçüğü ezdiği, aldığı oy oranı yüksek olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilen ve iddiasını unutturulan bir anlayışla kaldık. Şu söylendi; biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Ayrı girersek şurasını AK Parti alırmış. Sizlere bir sorum var. Biz AK Parti'nin karşısında CHP'yi ya da başka bir siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk, onlara yancılık yapmak için mi kurduk" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI BİLEŞENLERİNİN BİR ŞEKİLDE OY KAYBETTİĞİ BİR SİSTEMDİR'

Akşener, herkesin birbirinin üstüne suç attığını belirterek, şöyle devam etti:

"2018'den bugüne kadar o sistemin mecburiyetlerine uyduk. Ama değişen bir şey oldu mu? Olmadı. 2023'te biz bu sistemi değiştirebildik mi? Hayır. Şimdi herkes birbirinin üstüne suç atıyor. Kabul kardeşim, suç benim. Ne değişiyor? Biz önemli bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Seçimine yönelik de ona buna yol açmıyoruz. Hani cumhurbaşkanlığında kendi başımıza gitsek diyecekler ki ona yol açıyor, buna yol açıyor. Hayır, öyle de değil. Yerel seçimler ilginçtir, projelerin tartışıldığı ve her seçimde Cumhur İttifakı bileşenlerinin bir şekilde oy kaybettiği bir sistemdir."

Projelerin yarıştığı bir sistemi hayata geçireceklerini belirten Akşener, "Ben Bursa'da dedim ki; 'AK Parti'ye gıcık olanlar var, bize de gıcık olanlar var muhtemelen, CHP'ye gıcık olanlar var, bize oy verin, şart değil şuna gidelim buna gidelim, buyurun biz varız. İkisinin de kulağının uçlarını sertçe çekin ve her iki siyasi parti de seçmeni görür olsun.' Bu cümleye çok çok üzülmüşler. Hayretler içindeyim. Çünkü sert bir biçimde kutuplaşmaya alıştılar. Öyle yok bundan sonra seçmen velinimettir. Şimdi projelerin yarıştığı bir anlayışı bu seçimlerde hayata geçireceğiz" dedi.

'YEMEĞİN İÇİNDEN BÖCEK ÇIKIYOR BÖCEK'

KYK'lardaki üniversite öğrencileri ile ilgili konuşan Akşener, "Yemeğin içinden böcek çıkıyor böcek. Yaşadıkları ortam perişan. Ama bir taraftan da o KYK yurduna kayıt yaptıramıyor çünkü babasının, anasının imkanı yetmiyor. Sonuç itibariyle binlerce gencimiz üniversiteye kaydını yaptıramıyor ya da donduruyor. O çocuklara yurt yapacaksınız o KYK yurtlarını tertemiz tutacaksınız. O yurtlar o öğrenciler için bedava olacak" dedi.

'TAYİN ETMEYECEĞİNİZ ÇOCUKLARI ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE NİYE YETİŞTİRİYORSUNUZ'

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki alım gücünün her geçen gün zayıfladığını belirten Akşener, "Evlatlarımız bu ülkeye hizmet etmek için okurken mezun olduktan sonra iş bulabilse gider mi? Atanamayan öğretmenler. Ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmeni olarak okulum bittiği gün tayin oldum, üniversiteyi bitirdim ilk ay içinde tayin oldum. Tayin etmeyeceğiniz çocukları öğretmen olmak üzere niye yetiştiriyorsunuz? Sizin planlamanız yok mu? Ücretli öğretmen gerçekten büyük hakaret" diye konuştu.

'NE ZAMAN GİDECEKLERİNİN BELLİ OLMADIĞI BİR SIĞINMACI SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Türkiye'nin sığınmacı cenneti olduğunu belirten Akşener, "Ucuz çalışıyorlar. Sen buyur gel demişsin. Ne için dürttün kardeşim? Demokrasi getirecektin Avrupa Birliği ve Amerika ile hani ne oldu? Kimine göre 10 milyon, kimine göre 11 milyon bir kere rakamı yok işin, sığınmacının dahil olduğu bir Türkiye, Avrupa'ya oraya buraya kabadayılık yapıp içinde her türlü olumsuz insanların da bulabildiği, Türkiye'yi yarın çok zor durumda bırakacak bir kitlenin Türkiye'de yer aldığı ne zaman gideceklerinin belli olmadığı bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıyayız. Bizim belediyelerimizi aldığımız yerlerde bu sorun çözülecek" dedi.

Akşener'in konuşmasının ardından Gürhan Özcan, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA
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