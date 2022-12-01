İYİ Parti lideri Akşener, Suriye'de Esad'la görüşecek! Masada dört önemli konu başlığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceği iddiaları konuşulurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu tarafından açıklanan gelişme "Genel Başkanımızın çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı'mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik" sözleriyle duyuruldu.
Kürşad Zorlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"İYİ Parti olarak bugün çok önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Suriye'deki süreç uzun bir süreç. Ama 2011 yılından bu yana eksik ve yanlış adımlar, sahadaki dengeler ve buradaki terör koridorunu önleme bizi yeni bir kaygı alanı ile karşı karşıya bırakıyor. O da burada konuşlanmış Rusya ve Amerika'nın bölgedeki oyun senaryosunu paylaşarak, YPG/ PKK terör örgütü ile mevcut rejim arasında Türkiye'yi sıkıştırarak yeni bir manivela haline getirmesinden endişe duymaktayız.
Bu bizi iki önemli problemle yüzleştiriyor. Bir tanesi buradaki terör koridorunun çözülmesi meselesi. İkincisi de elbette ülkemizde artık tahammül sınırlarımızı çoktan aşmış vatandaşımızın geleceğini kaygılandıran sığınmacı meselesi. Bu ikisinin bir an önce tedbir alınarak çözülmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri seçime malzeme yapılamaz. Bu anlayışın ortaya konulmasının da karşısında duracağız. 5 Ocak 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden bu sorunu çözebilmek, hafifletmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Biraz önce açıkladığım kaygılar ve birazdan açıklayacağım 4 madde çerçevesinde genel başkanımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı'mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik.
Biz bu meseleleri partiler üstü görüyoruz. Bu süreci milletimizin lehine sona erdireceğimize inanıyoruz. Yarın ya da pazartesi günü bu resmi yazımızı Dışişleri Bakanlığı'na ileteceğimizi umut ediyorum."
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