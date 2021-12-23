Üye Girişi
İYİ Partili Ağıralioğlu: "Türkiye artık seçim sathına girdi" - Son Dakika

İYİ Partili Ağıralioğlu: "Türkiye artık seçim sathına girdi"

23.12.2021 18:58

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdi." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hükümetin her yaptığına stratejiymiş havası verdiğini ancak halk nezdinde bir güveninin kalmadığını ileri sürdü.

Hükümetin en büyük problemlerinden birisinin güven sorunu olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, kurmayları da Tayyip Bey'in vurduğu istikamete kaleyi taşıyorlar. İşte buna da strateji diyorlar. Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, ekonomi kurmayları da top nereye gitmişse kaleyi oraya taşıyıp 'efendim isabet ettiniz' diyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin öngörülemez ve belirsiz bir ülke durumuna düşürüldüğünü iddia eden Ağıralioğlu, üretirken de satarken de insanların en çok ihtiyaç duydukları şeyin ekonominin stabil olması olduğunu kaydetti.

Ağıralioğlu, "Dolar 8 liraya bile inse insanlar buna kanaat etmelidir ki yatırımlarını planlayabilsin. Yarın doların kaç lira olacağını bilemediğiniz bir ülkede kimse kılını kıpırdatmaz. Dolayısıyla doların 18 liradan 10 liraya düşmesi yatırım duygusunu geliştirmiyorsa burada bir güven eksikliği vardır. Güven, hedeflerini tutturabilen hükümetlerin etrafında oluşabilir." diye konuştu.

"Döviz hareketliliğinden istifade edenler kimlerdir?" sorusunu soran Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Güven vermek için ekranlara Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çıkarıyorlar. Oysa daha önce dolar 18 liraya çıkarken eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hiç açıklama yapmadı. Şimdi Sayın Bakan, 'gözlerime bakar mısınız, gözlerimde ne görüyorsunuz?' diyor. Biz sizin gözlerinizde başarısızlıktan mahcubiyet duymayan bir cüretkarlık görüyoruz. Millet size 20 defa bütçe yapma fırsatı verdi. Yolun başında simit hesabı yaptınız, yolun sonunda ise yarım simit satılmasından utanmayan bir cüretkarlık görüyoruz. Biz milletin gözlerinde fakirlik, siz zenginlik görüyorsunuz. Biz milletimizin gözünden yokluk kuyruğu, siz varlık kuyruğu görüyorsunuz. Biz benzinliklerdeki kuyruklara 'yokluk', siz ise 'bolluk kuyruğu' diyorsunuz. 20 sene iktidarda kalacaksınız, fakirliği çözmeyeceksiniz, ondan sonra utanmadan milletin karşısına çıkıp 'gözlerimin içinde ne görüyorsunuz?' diyeceksiniz. Birazcık izan duygusu kalmışsa milletin gözünde ne görüldüğünü anlatın."

Türkiye'nin ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdiğini dile getiren Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in konuşmaları, vaatleri, bütçeye rağmen heves ettikleri, yapılan ve uygulanan politikalar, her şey seçimin sinyallerini veriyor. Artık hükümetin 'ne vereyim abime?' dönemidir. EYT'yi vereyim abime, 3600 vereyim abime, abimin icralardaki dosyalarını sileyim. Abime nezaket ve izan vereyim, abimi dinleyeyim. Bu dönem Tayyip Bey için 'abime ne vereyim?' dönemidir." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Çin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın doğal üyesidir" şeklinde açıklama yaptığını aktaran Ağıralioğlu, bu "talihsiz açıklamaları" doğru bulmadıklarını belirtti.

İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkiye artık seçim sathına girdi
İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkiye artık seçim sathına girdi
İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkiye artık seçim sathına girdi
İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkiye artık seçim sathına girdi
İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkiye artık seçim sathına girdi

Milletvekili, İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Türkiye artık seçim sathına girdi' - Son Dakika


YORUMLAR
500
Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı         
20:49
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
20:48 Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı
20:39 CHP heyetinden Bakan Bilgin'e önemli ziyaret! Görüşmede memurları yakından ilgilendiren konu masaya yatırıldı
20:30 Küçük çocuğa pitbull saldırısı olayında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
19:41 1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!
19:27 Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden son anda döndü
19:26 Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 21:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Ağıralioğlu: "Türkiye artık seçim sathına girdi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement