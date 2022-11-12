İYİ Partili yöneticinin "HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz" sözlerine Kılıçaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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İYİ Partili yöneticinin "HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz" sözlerine Kılıçaroğlu'ndan yanıt

12.11.2022 17:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili bir yöneticinin "HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Biz bütün partilerle görüşen tek partiyiz, buna HDP de dahil. 6,5 milyon oy aldılar mı? Bu oylar dışardan gelmedi. HDP'nin terörle bağlantısı var, bu devletin savcısı var mı, var. Kimin ne yaptığını nereden bileceğim. HDP'nin dışlanması en çok terör örgütünün işine yarar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı çerçevesinde İnegöl ilçesinde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

"HDP'YE KARŞI DİK DURUŞ İSTİYORUZ"

İYİ Partili bir yöneticinin "HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz bütün partilerle görüşen tek partiyiz, buna HDP de dahil. 6,5 milyon oy aldılar mı? Bu oylar dışardan gelmedi. HDP'nin terörle bağlantısı var, bu devletin savcısı var mı, var. Hakimi var, istihbarat örgütleri var. Kimin ne yaptığını nereden bileceğim. Biz bilemeyiz, dolayısıyla bir siyasal partinin dışlanması değil tam tersine Türkiye bağlamında içselleşmesi lazım. HDP'nin dışlanması en çok terör örgütünün işine yarar.

İYİ Partili yöneticiden Kemal Kılıçdaroğlu'na şok sözler: 'HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz'

"BİZ DEVLETİN GELENEĞİNİ BİLİRİZ"

Biz PKK lafını kullanmayız, bizi eleştirirler, 'Niçin PKK demiyorsunuz.' Açın Genelkurmay'ın sitesini, asla PKK demez. Açın Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesini, PKK demez. Zaten terörün amacı reklamını yapmaktır. Biz bölücü terör örgütü lafını kullanırız. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü diyor. Biz devletin geleneğini biliriz, çünkü bu devleti kuran bir partiyiz. Bu nedenle söylemlerine duyarlıyız" diye konuştu.

İYİ Partili yöneticiden Kemal Kılıçdaroğlu'na şok sözler: 'HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz'

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP ayrı bir parti, biz onu eleştiririz, yeri gelir onlar bizi eleştirirler. Bize diyorlardı 'masanın altında, yanında', bunların hepsi hikaye. Biz 6 lider kendimizi biliyoruz, gayet samimi çalışıyoruz. HDP'de ayrı bir üçüncü ittifak halinde onlar da kurdular mı kurmadılar mı bilmiyorum. Biz HDP'yi Kürtlerin tek başına partisi olarak tanımlarsak yanlış yapmış oluruz. Bunun tam tersine Türkiye'nin bir partisi olarak değerlendirmek ve öyle konumlandırmak gerekir ki ayrışma olmasın. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız. Vatanı ile bayrağı ile sorunu olmayan her kesimin başımızın üstünde yeri var."

İYİ Partili yöneticiden Kemal Kılıçdaroğlu'na şok sözler: 'HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz'
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Partili yöneticinin 'HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz' sözlerine Kılıçaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili yöneticinin "HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz" sözlerine Kılıçaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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