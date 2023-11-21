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Bakanlık harekete geçti! Tunç Soyer hakkında soruşturma - Son Dakika

Bakanlık harekete geçti! Tunç Soyer hakkında soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin'e hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin bir açıklama yapan Soyer, "Her sözümün arkasındayım" dedi.

21.11.2023 - 21:10,
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İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer hakkında; İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soyer, sosyal medya hesabında; "Her sözümün arkasındayım. Buyurun, buradayım" paylaşımını yaptı.

SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmadaki sözleri gerekçe gösterilerek soruşturma açıldığı öğrenildi. Soyer, söz konusu açıklamasında; "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" demişti.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi. Soyer'in kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu işlediği ileri sürüldü. Müfettişler belediyeden Soyer'in konuşmasının görüntülerini istedi.

SOYER MEYDAN OKUDU: HER SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Soruşturmaya ilişkin X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Soyer, şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığı'nın 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

İL BAŞKANI ARSLANOĞLU: SOYER YALNIZ DEĞİLDİR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu da, X hesabından yaptığı paylaşımla Soyer'e destek verdi. Arslanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sözlerin sizi neden rahatsız ettiğini biliyoruz. Çünkü Tunç Soyer'in atıfta bulunduğu sözler Atatürk'ün sözleri. Atatürk ve Cumhuriyet ile hesaplaşmanızın tezahürüdür bu soruşturma. İçeriği boş, kindar bir siyasetin eseri ve yerel seçimler öncesi sahneye koymaya çalıştığınız yeni tiyatronun işaretidir bu soruşturma. Soyer yalnız değildir ve İzmirliler size gereken cevabı bir kez daha verecektir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Bakanlık harekete geçti! Tunç Soyer hakkında soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Tunç Soyer hakkında soruşturma - Son Dakika
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