Yerel seçimlerin ardından İzmir'in 30 ilçesinin 25'ini, yeni belediye başkanları yönetecek.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir'in 25 ilçesini, yeni belediye başkan adayları kazandı. Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Dikili'de CHP'li Adil Kırgöz, Karaburun'da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, Menemen'de AK Parti'li Aydın Pehlivan, Seferihisar'da CHP'li İsmail Yetişkin ve Selçuk'ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel 5 yıllık görevlerine devam ederken, 25 ilçe yeni belediye başkanları tarafından yönetilecek.
İlçelerde seçimlerde ipi göğüsleyen yeni başkanlar ise şu şekilde oluştu:
Bayındır'da CHP'li Davut Sakarsu,
Bornova'da CHP'li Ömer Eşki,
Çeşme'de CHP'li Lal Denizli,
Foça'da CHP'li Saniye Bora Fıçı,
Karşıyaka'da CHP'li Yıldız İşçimenler Ünsal,
Kemalpaşa'da CHP'li Mehmet Türkmen,
Kınık'ta CHP'li Sema Bodur,
Kiraz'da CHP'li Nasuh Coşkun,
Ödemiş'te CHP'li Mustafa Turan,
Tire'de CHP'li Hayati Okuroğlu,
Torbalı'da CHP'li Övünç Demir,
Urla'da CHP'li Selçuk Balkan,
Beydağ'da CHP'li Şakir Başaran,
Buca'da CHP'li Görkem Duman,
Konak'ta CHP'li Nilüfer Çınar Mutlu,
Menderes'te CHP'li İlkay Çiçek,
Balçova'da CHP'li Onur Yiğit,
Çiğli'de CHP'li Onur Emrah Yıldız,
Narlıdere'de CHP'li Erman Uzun,
Güzelbahçe'de CHP'li Mustafa Günay,
Karabağlar'da CHP'li Helil Kınay,
Bayraklı'da CHP'li İrfan Önal. - İZMİR
Son Dakika › Politika › İzmir'in 25 ilçesinin yeni belediye başkanları belirlendi - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kulaklık ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
31 Mart seçim sonuçlarındaki başarısızlığın ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ederken, Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti. Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise Akşener'in kurultay kararı aldığını iddia etmişti. Akşener'in bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 oy oranıyla seçildi. CHP 6 ilçe, AK Parti 9 ilçe, İYİ Parti ise 2 ilçede ipi göğüsledi.
Yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde en yakın sonuçları paylaşan anket şirketleri belirlendi. Aksoy Araştırma, BETİMAR ve AREA Araştırma, seçim sonuçlarına en yakın tahminleri yaparak güvenilirliklerini kanıtladılar.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında polisin zırhlı aracı devrildi ve 5 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
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