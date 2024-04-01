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İzmir'in 25 ilçesinin yeni belediye başkanları belirlendi - Son Dakika
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Politika

İzmir'in 25 ilçesinin yeni belediye başkanları belirlendi

İzmir\'in 25 ilçesinin yeni belediye başkanları belirlendi

Yerel seçimlerin ardından İzmir'in 30 ilçesinin 25'ini, yeni belediye başkanları yönetecek. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir'in 25 ilçesini, yeni belediye başkan adayları kazandı. Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Dikili'de CHP'li Adil Kırgöz, Karaburun'da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, Menemen'de AK Parti'li Aydın Pehlivan, Seferihisar'da CHP'li İsmail Yetişkin ve Selçuk'ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel 5 yıllık görevlerine devam ederken, 25 ilçe yeni belediye başkanları tarafından yönetilecek.

01.04.2024 09:58  Güncelleme: 10:02
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Yerel seçimlerin ardından İzmir'in 30 ilçesinin 25'ini, yeni belediye başkanları yönetecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir'in 25 ilçesini, yeni belediye başkan adayları kazandı. Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Dikili'de CHP'li Adil Kırgöz, Karaburun'da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, Menemen'de AK Parti'li Aydın Pehlivan, Seferihisar'da CHP'li İsmail Yetişkin ve Selçuk'ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel 5 yıllık görevlerine devam ederken, 25 ilçe yeni belediye başkanları tarafından yönetilecek.

İlçelerde seçimlerde ipi göğüsleyen yeni başkanlar ise şu şekilde oluştu:

Bayındır'da CHP'li Davut Sakarsu,

Bornova'da CHP'li Ömer Eşki,

Çeşme'de CHP'li Lal Denizli,

Foça'da CHP'li Saniye Bora Fıçı,

Karşıyaka'da CHP'li Yıldız İşçimenler Ünsal,

Kemalpaşa'da CHP'li Mehmet Türkmen,

Kınık'ta CHP'li Sema Bodur,

Kiraz'da CHP'li Nasuh Coşkun,

Ödemiş'te CHP'li Mustafa Turan,

Tire'de CHP'li Hayati Okuroğlu,

Torbalı'da CHP'li Övünç Demir,

Urla'da CHP'li Selçuk Balkan,

Beydağ'da CHP'li Şakir Başaran,

Buca'da CHP'li Görkem Duman,

Konak'ta CHP'li Nilüfer Çınar Mutlu,

Menderes'te CHP'li İlkay Çiçek,

Balçova'da CHP'li Onur Yiğit,

Çiğli'de CHP'li Onur Emrah Yıldız,

Gaziemir'de CHP'li Ünal Işık,

Narlıdere'de CHP'li Erman Uzun,

Güzelbahçe'de CHP'li Mustafa Günay,

Karabağlar'da CHP'li Helil Kınay,

Bayraklı'da CHP'li İrfan Önal. - İZMİR

Kaynak: İHA

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