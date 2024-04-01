İzmir\'in 25 ilçesinin yeni belediye başkanları belirlendi

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.