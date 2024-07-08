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Politika

Japon meclis heyeti TBMM'de

TBMM Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Katsumata Takaaki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

08.07.2024 17:16
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TBMM Türkiye- Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Katsumata Takaaki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cevizoğlu, Meclis'te yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok köklü olduğunu vurgulayarak, dostluk grubu ziyaretlerinin artmasını beklediklerini söyledi.

Asya-Pasifik bölgesinde 3'üncü sırada olan ticari ortaklığın daha da yukarı çıkmasını istediklerini kaydeden Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayi alanında da işbirliği potansiyelini yükseltmek isteriz. Afrika'daki diplomatik faaliyetlerimizde de bir ekip ve tim halinde çalışmayı arzularız. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin faaliyete geçmesi çok önemli. Bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Terör ve örgütlü suçlarla mücadele alanında işbirliğini önemsiyoruz. FETÖ ve PKK terör örgütleri maalesef Japonya'da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetler, Japonya'nın ulusal güvenliğini de giderek tehdit edebilir. PKK'nın Japonya'daki faaliyetleri konusunda pek çok örnek var. Bunları karşılıklı konuşarak işbirliğini geliştirebiliriz. Terör örgütü ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara ilişkin iade ve mal varlıklarını dondurma taleplerimiz var."

Cevizoğlu, Japonya'daki Sado Adası altın madeninin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi konusunda destek vereceklerini ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci de 6 Şubat depremlerinin ardından Japonya'dan gelen yardımlar ve destek için heyete teşekkür etti.

Katsumata Takaaki de Türkiye ile Japonya arasında geçmişi Ertuğrul Firkateyni'ne dayanan tarihi bir dostluk ilişkisi olduğunu belirtti. 2024'ün Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı olduğunu söyleyen Katsumata Takaaki, bu yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ziyaretinden memnun olacaklarını, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için milletvekilleri ve parlamentolar arası diyalogların önem taşıdığını vurguladı.

Katsumata Takaaki, terör ve suçun önlenmesine yönelik sorunların farkında olduklarını aktararak, "Bu konuda iki ülkenin her şeyi yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Japon meclis heyeti TBMM'de - Son Dakika

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