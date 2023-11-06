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Jon Voight: İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır - Son Dakika

Jon Voight: İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır

Son Güncelleme: 06.11.2023 16:01

ABD'li oyuncu Jon Voight, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun toprağını ve halkını koruması gerektiğini belirtti. Voight, sol kesimin düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerlemenin mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca, kızı Angelina Jolie'nin Gazze'deki durumu eleştiren paylaşımlarını da değerlendiren Voight, bu saldırıların masum hayatları haklı gösteremeyeceğini söyledi.

ABD'li oyuncu Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Solun düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Jon Voight, X'ten yayımladığı videoda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KATLİAM YAPAN İSRAİL ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI

Amerikan bayrağının önünde çektiği videoda Voight, İsrail ve Filistin'den "Yahudiler için kutsal topraklar ve Tanrı'nın toprakları" olarak bahsederek, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Sol kesimin düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez." dedi.

"KIZIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Voight ayrıca, kızı Jolie'nin daha önce sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarda Gazze'nin "toplu bir mezar" haline geldiğini ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir ancak bu Gazze'de sivil halkın bombalanmasıyla kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." yorumunda bulunmasına ilişkin de açıklama yaptı. Voight, "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Jon Voight: İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jon Voight: İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır - Son Dakika
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