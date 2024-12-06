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Politika

Kadın Kooperatifleri Güçleniyor

Kadın Kooperatifleri Güçleniyor

Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerini toplumsal dönüşümün önemli unsurları olarak vurguladı.

06.12.2024 12:29
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların birlikte çalıştığı yerde bereket vardır. Kadınların bir araya geldiği yerde çözüm vardır. Kadınların emek verdiği yerde umut vardır. Bu nedenle kadın kooperatiflerini toplumsal dönüşümün en güçlü unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Kadın Kooperatifleri Haftası kapanış toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, tek başına yapılması zor işleri daha kolay bir hale getiren kooperatiflerin kurulması için kadınlara birçok destek sağladıklarını belirtti.

"Binlerce kadının bu faaliyetlerden yararlanmasını sağladık"

Kooperatifçiliğin "birlikte daha güçlüyüz" anlayışını pratiğe döktüğünü söyleyen Göktaş, "Tek başına yapılması imkansız görünen işleri, bir araya gelerek mümkün kılar. Küçük bir üretici, tek başına büyük pazarlara erişemezken bir kooperatifin parçası olduğunda sesini daha geniş kitlelere duyurabilir. Özellikle kadın kooperatifleri, köylerden şehirlere kadar yerel ekonomilere hayat verir. Bu anlamda kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, büyük hassasiyet gösterdiğimiz bir alandır. ve bu projeyle kadın kooperatiflerinin kapasitesini artırmaya yönelik pek çok eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışması hayata geçirdik. Binlerce kadının bu faaliyetlerden yararlanmasını sağladık. Kadınlar bu süreçte kooperatifleşmenin gücünü keşfetti. Birer üretici olmanın ötesinde karar alıcı, lider ve girişimci olmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

"Kooperatif kurmak veya ortağı olmak isteyen 3 bin 516 kadına destek olduk"

Kadınların kooperatif kurması için yapılan teşviklerden ve bunların sonuçlarından bahseden Göktaş, "Kooperatif kurmak veya ortağı olmak isteyen 3 bin 516 kadına destek olduk. Kooperatif ortağı olan bin 641 kadına eğitim, finansal danışmanlık ve iş planı hazırlama desteği sağladık. Bunun yanı sıra kadınlara ürün geliştirme, gıda güvenirliği, markalaşma, pazarlama gibi konularda danışmanlık hizmetleri verdik. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikler ile 12 binin üzerinde kişiye ulaştık. Bursa'dan Adana'ya, İzmir'den Batman'a, Gaziantep'ten Van'a kadar pek çok ilimizde kadın kooperatiflerinin geliştirdikleri ürünler ve aldıkları ödüller göğsümüzü kabarttı. Haritalama ve envanter çalışmalarıyla bin 200'den fazla kadın kooperatifinin mevcut durumlarını ve sektörel faaliyetlerini belirledik. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için pazar ağı ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenledik. Kooperatiflerin birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmak, güncel bilgilere erişimini sağlamak ve hammadde teminini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz web portalını hizmete sunduk. 30 ilden 5 binden fazla kurum ve kadın kooperatifinin katılımıyla kadın kooperatifleri için ekosisteme dayalı büyüme modelini geliştirdik" dedi.

"Kadınların bir araya geldiği yerde çözüm vardır"

Kadınların Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü roller üstlenmeleri için tüm gayretleriyle çalışacaklarını ifade eden Göktaş, "Bu süreçte hepimizin öğrendiği bir gerçek var. Kadınların birlikte çalıştığı yerde bereket vardır. Kadınların bir araya geldiği yerde çözüm vardır. Kadınların emek verdiği yerde umut vardır. Bu nedenle kadın kooperatiflerini toplumsal dönüşümün en güçlü unsurlarından biri olarak görüyoruz. Proje boyunca kadınların bilgi ve becerilerini artırmalarına, kooperatifçilik kültürünü benimsemelerine, kendi hikayelerini yazmalarına tanıklık ettik. Birlikte başardık. Bu başarı, yalnızca proje ekiplerinin değil, buradaki her kadının, her ilin, her çocuğun başarısıdır. Kadınların dayanışması, birbirine verdiği destek ve inanmışlık sayesinde bu projeyi başarıyla tamamladık" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından proje kapsamında düzenlenen Kadın Kooperatifleri Yarışması, resim ve kompozisyon yarışmalarında ödül almaya hak kazananlara ödülleri takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın Kooperatifleri Güçleniyor - Son Dakika

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