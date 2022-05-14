Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar

14.05.2022 21:31

Canan Kaftancıoğlu'na 10 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, yayınladıkları ortak deklarasyonda Canan Kaftancıoğlu kararına ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Yargıtay kararını kabul edilemez görüyoruz" ifadesine yer verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 10 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve siyasi yasak getirilmesinin ardından CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de bir araya geldi.

TOPLANTIYA KATILAN BAŞKANLAR

Mersin'de bugün yapılan toplantıya; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak deklarasyon:

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KATILAMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'da olduğu için bugünkü toplantıya katılamadı.

ORTAK DEKLARASYON YAYINLADILAR

Ortak deklarasyon yayımlayan belediye başkanları, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak deklarasyon:

"HUKUKİ AÇIDAN ENDİŞE VERİCİ"

Başkanlar tarafından imzalanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in okuduğu deklarasyon metni şöyle:

"Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, talep edilen siyaset yasağı ve yürütülen davadaki cezalandırma istemini hukuki açıdan endişe verici buluyoruz. Aynı şekilde CHP İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik siyaset yasağını da içeren Yargıtay kararını kabul edilemez görüyoruz. Tüm bu açılan soruşturmalar, davalar ve verilen kararların hukuki değil, yıldırma amacı taşıyan siyasi kararlar olduğu son derece açıktır. Aradan geçen üç yıla rağmen yerel seçim sonuçlarını hala kabullenmediği açık olan bu anti demokratik anlayışın ve çifte standartlı sistematik uygulamalarının farkındayız, bunu kararlılıkla reddediyoruz. Hukuk dışı kararlar, siyasi saldırılar ve linç kampanyaları demokrasiye ve adalete olan inancımızdan bizleri asla vazgeçiremeyeceği gibi vatandaşımıza olan hizmet azmimiz ile birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektedir.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak deklarasyon:

"ADALETE AYKIRI OLAN BU SİYASİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bizler, seçimlerden itibaren her daim birbirine destek olan 11 Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; demokrasiye, evrensel hukuka ve adalete aykırı olan bu siyasi sürecin sıkı takipçisi olacağımızı ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu gelişmelerle birlikte üç yılı aşan görev süremiz boyunca ülkemiz ekonomisindeki ağır tablonun vatandaşlarımıza yansımaları ve belediyelerimize olan maliyetleri her geçen gün artmaktadır. İmkansızlıklara ve ekonomik zorluklara rağmen Büyükşehir Belediyelerimiz, sosyal belediyecilikten, yatırım ve hizmetlerinden taviz vermeden hemşerilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir. Hükümet yetkililerinin, Belediyelerin kur kaynaklı zararlarına ve artan gider kalemlerine karşı, gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir. Hükümetin, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana uyguladığı politikalar sonucunda sığınmacılar meselesinin geldiği boyutu endişe ile izliyoruz.

"SIĞINMACILARIN BÜYÜK KISMI 11 BÜYÜKŞEHİR SINIRLARINDA YAŞIYOR"

Ülkemizde bulunan sığınmacıların çok büyük bir kısmı 11 Büyükşehir Belediyemizin sınırları içerisinde yaşamaktadır. Taşıdığımız bu ağır yük ile merkezi yönetim bütçesinden aldığımız pay son derece orantısızdır. Bu sorun, belediyelerimizin yapacağı tüm hizmet ve yatırımları olumsuz etkilemekte, kentlerimize yoksullaşma olarak dönmekte, yatırım ve hizmetlerimizi sekteye uğratmaktadır. Bu konu, kentlerimizdeki demografiyi bozacak seviyeye ulaşmıştır. Sığınmacılar ülkelerine dönene kadar tüm vatandaşlarımızın yıllardır sürdürdükleri sağduyuyu devam ettirmelerini ve en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri için konunun asıl muhatabı olan iktidarın somut adımlar atmasını bekliyoruz.

Kurtuluş kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da bugünden kutluyoruz. Bu bilinç ve sorumlukla, 3 yılı aşkın görev dönemimizde olduğu gibi, hiç kimseyi ayırt etmeden tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar
Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar
Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar
Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar
Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar
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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararına CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak tepki: Kabul edilemez bir karar - Son Dakika


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