Karamollaoğlu: Çocukları, Erbakan Hocamızın emanetine ihanet etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Gönül isterdi ki, sonuç farklı olsun. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi geçirelim. Fakat ne yazık ki, her ikisi de olmadı. Her türlü engellemelere, zorluklara, algı ve manipülasyona, akla hayale gelmedik yalan ve iftiralara rağmen sakinliğini koruyan, samimiyetle gayret gösteren cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu duruşu nedeniyle teşekkür ediyor, hemen hemen her iki seçmenden birinin oyunu almayı başarması nedeniyle de kendisini tebrik ediyorum. Yine uzunca bir süredir birlikte çalıştığımız Millet İttifakı liderlerinin her birine ve tüm teşkilatlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'MECLİS'TE GRUP ARAYIŞINDA OLMAK DOĞAL'

Soruları da yanıtlayan Karamollağlu, 28 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Millet İttifakı liderlerinin hangi amaçla toplandığı yönündeki soruya, "Arzu ettiğimiz neticeyi alsak da almasak da aslında o akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da seçimlere CHP ev sahipliğinde ve onun başkanlığında gittiğimiz için bizleri davet edip hem 'geçmiş olsun' demiş oldu, hem de selamlama yapıldı. Bir araya gelmenin nezaket olarak değerlendirilmesi gerekir, bir karar alma, değerlendirme toplantısı değil" yanıtını verdi. Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında mecliste grup kurulması ihtimaline ilişkin sözleriyle ilgili, "O gayreti geçmişte gösterdik; ama maalesef bir ittifak sağlayamadık. Elbette bir grup kurabilmek için birtakım çalışmalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır zaman gösterecek. Biraz erken bunları konuşmak için ama bu arayışın içinde olmak gayet doğal" dedi.

'SUNİ ÇIKIŞLARA İTİBAR ETMEYİZ'

Karamollaoğlu, 'Milli görüş oyları nereye gitti' yönündeki soru üzerine de, "Biz suni çıkışlara itibar etmeyiz. Erbakan Hocamız Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata veda etti. Onun arkasından maalesef çocukları Erbakan Hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet etti. Biz kendileri ile birlikte olmak için gayret gösterdik. Ama şu anda detayına inmeyeceğim birçok konular gündeme geldiği için babasına ihanet eden AK Parti'ye gitti, onlarla beraber hareket etti. Bunun altında da birtakım konular yatıyordur diye düşünüyorum. Ama elbette biz onların durumunu da değerlendiririz. Milletimiz seçimlerde birtakım değerlendirmelerde bulundu. Onların attığı adımları da bir siyasi parti olarak değerlendirmeye mecburuz. Siyasi parti gerçekler üzerine inşa edilir. Erbakan Hocamızın söylemlerini ezberleyip ekranlarda dile getirmek hocamızın yolunda olmanın işareti de değildir kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

'DÜNDEN BUGÜNE İTTİFAK YAPTIK, YİNE YAPARIZ'

Karamollaoğlu, Milli Görüş siyasetinin yarım asırdır hep net ve şeffaf olduğunu ifade ederek, "Dünden bugüne ülkemizdeki siyasi partilerle seçim iş birliği, ittifak ve koalisyon yaptık, yine yaparız. Siyasetimiz hep zor zeminde olmuştur. Bizler, asla kolay olanın cazibesine kapılmadık. Milli Görüş Hareketimiz, her daim ittifaklar ve koalisyonlarla birlikte yol almasına rağmen; ne zaman koalisyon ve iktidar ortağı olmuşsa meselelere el koymuş, kısa zamanda hayırlı ve güzel icraatlara imza atmıştır. Zira Milli Görüş siyaseti, istikamet ve sarsılmaz bir duruş olduğu gibi uzlaşı, iletişim ve etkileşim siyasetidir" değerlendirmesinde bulundu.