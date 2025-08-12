Kardeşlik Komisyonu 4. Toplantısını Yapacak - Son Dakika
Kardeşlik Komisyonu 4. Toplantısını Yapacak

12.08.2025 22:07
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4. toplantısını 19 Ağustos Salı günü yapacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından toplantı sonrasında yapılan açıklamada, komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını TBMM Başkanlığına bildiren İYİ Parti'ye ait üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda isimleri bildirilen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat Komisyonda yeni üye olarak yer aldığı belirtilen açıklamada, böylelikle Komisyonun, siyasi parti gruplarının TBMM'deki milletvekili sayıları göz önüne alınarak, mümkün olan en geniş katılım ve adil temsil ilkesi gereği belirlenen 51 üyesiyle toplandığı kaydedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladığı aktarılan açıklamada, Komisyon üyesi 38 milletvekilinin söz alarak, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması amacıyla toplumsal duyarlılığın artırılması, milli birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve tekliflerini dile getirdiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bundan sonraki çalışmalarda konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak üzere kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler Komisyona davet edilecektir. Komisyonun gelecek toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gaziler davet edilmiştir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısını 19 Ağustos 2025 Salı günü, saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.