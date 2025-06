Kartalkaya Yangını İçin Çalışmalar Yapılıyor

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Geleceğimiz adına, güzel şeyler çıkabilsin, bir daha bu acılar yaşanmasın diye iyi bir raporu hem TBMM'ye hem de yürütmeye sunacağımıza inanıyorum." dedi.

Komisyon, hazırlanacak raporda yer verilecek konuların ele alınması için Altınok başkanlığında, son kez toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Altınok, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, Manisa halkına ve CHP camiasına başsağlığı diledi.

Altınok, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki yangın faciası gibi bir facianın bir kez daha yaşanmaması için neler yapılacağı ve hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda gayret gösterdiklerini kaydederek, komisyon çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Komisyon çalışmaları başlarken, partileri ve siyaseti bir kenara bırakarak olması gereken şeyleri konuşacaklarını ifade ettiklerini belirten Altınok, "Ölümün, acının siyaseti olmaz. Yapmadık, yapmayız da. Geleceğimiz adına, güzel şeyler çıkabilsin, bir daha bu acılar yaşanmasın diye iyi bir raporu hem TBMM'ye hem de yürütmeye sunacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Altınok'un konuşmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Makine Mühendisi Murat Kantemir ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Baş Müfettişi Levent Sözen, görüş ve önerilerin derlendiği sunumlarını yaptı.

Görüşlerin hepsinin değerli olduğunu kaydeden Kantemir, özellikle periyodik denetimlerin gerekliliğine dikkati çekti.

Sözen ise iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan kuruluşların takibinin önemine değindi.

Sunuma ilişkin söz alan Komisyon Başkanı Altınok, komisyonun hazırlayacağı rapora dair görüş ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Periyodik denetimlerin yapılması lazım. İtfaiye teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili değerlendirme yapabiliriz. Mücavir alanlar dışında kimsenin sorumluluktan kaçamaması için kanuna, 'mücavir alan dışındaki bu gibi yerlerde de il belediyesi itfaiye raporu vermek mecburiyetindedir' diye bir madde koyup 'benim sınırımdı, senin sınırındı' gibi kafalardaki muğlaklığı kaldırmak lazım gelir diye düşüncem var. Kartalkaya'daki, Ilgaz'daki gibi belediye sınırları dışında 3-5 tane otelin olduğu yerlerde mutlaka turizm altyapı birliklerinin kurulmasını mecbur kılmak ve buralarda da küçük de olsa bir itfaiye teşkilatının ve sağlık kabinlerinin mutlaka bulunması lazım geldiğini not aldım. Bir de inşaat ruhsatı alınmadan önce, itfaiye 'uygunluk raporu'nu versin ki bir daha geri dönüş olmasın."

"İtfaiye çalışanlarının kusurları açık"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Erdem, yangının meydana geldiği otelin İl Özel İdare'nin sınırları içerisinde olduğunu, bu şekliyle de kanun gereği işletme ruhsatını verenin de İl Özel İdare olduğunu belirtti.

İl Özel İdare'nin otelde zaman zaman denetim yaptığını ancak bir bütünlük içerisinde gereken denetimleri yapmadığını söyleyen Erdem, "Burada da benim şahsi kanaatim; bir ihmal var. Kültür ve Turizm Bakanlığı yine en son 27 Mayıs 2021'de ruhsattaki değişikliklerle ilgili İl Özel İdare'den bilgi istemiş ama buna rağmen İl Özel İdare geri dönüş yapmamış, bilgi vermemiş, bununla beraber Bakanlık da karşı hamle yapmamış." dedi.

Erdem, otelde iş sağlığı ve güvenliği açısından da eksikliklerin olduğuna dikkati çekti.

Otelin resepsiyon görevlisinin de odaların boşaltılması noktasında ihmalinin bulunduğuna işaret eden Erdem, "Bütününe bakıldığı zaman iş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de burada ihmali var ama her ne kadar kanun koyucu ve uygulayıcılarının ihmali olsa da görevini aksatmış olsa bile bir işletme sahibi, kendi işletmesindeki güvenliği sağlamak zorundadır. Oraya gelen her misafirin can ve mal güvenliğinden birinci dereceden sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, yangında Bolu İtfaiyesi'nin de ihmali olduğunu söyleyerek, "Burada işletme sahibi ekonomik olarak bu ihmalkarlığı yapıyor ancak Bolu İtfaiye yetkililerin de buradaki yapılan müracaat şeklini, verilen dilekçeyi değiştirerek 70 metrekarelik alana dönüştürülmesi, yani dilekçenin dönüştürülerek raporun verilmesi de orada görevi suiistimaldir. Aynı şekilde, kamu yöneticisi bir memurun eğer böyle bir eksiklik varsa bunu hem işletme ruhsatı veren özel idareye bildirmesi gerekirdi hem de yine turizm işletme belgesi veren Bakanlığa mutlaka iletmesi gerekirdi. Burada da itfaiye çalışanlarının kusurları açık." ifadesini kullandı.

Erdem, daha sonra görüş ve önerilerini de komisyonla paylaştı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 32 sanığın yargılanacağı davanın 7 Temmuz'da görülecek ilk duruşmasına komisyondan bir heyetin katılmasını önerdi.

Uz, "Bu gibi büyük afetler ve sorumluluklar da devlet memurlarının herhangi bir Bakanlığın iznine tabi olmaksızın, direk yargılanmasının önünün açılması gerekliliğini de ortaya koyarsak kamu vicdanında bu anlamda da çok yerinde bir iş yapmış oluruz." dedi.

"Beni daha ziyade o oteli denetlemeyen kurumlar ilgilendiriyor"

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, insan canından ve malından devletin sorumluğu olduğunu, Kartalkaya'da meydana gelen yangında devlet kurumlarının eksikliklerini tespit ettiklerini söyledi.

Öneş, önerilerini de paylaşacaklarını aktararak, "Kartalkaya konusunda benim ilgimi çeken otel sahibinin yaklaşımı, otel çalışanlarının eksiklikleri değil; beni daha ziyade o otele o yıldızı veren, o ruhsatı veren, o oteli denetlemeyen kurumlar ilgilendiriyor." sözlerini sarf etti.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunun net olması ve cezai yaptırımların keskin olması gerektiğini vurgulayan Öneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canının ve malının güvenliği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir. Devlet bu görevi delege edemez. Ben, akredite kurumlara verilmemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu can sağlığıyla ilgili, başka her konuda akredite kurumlara delege edebilirsiniz ama bu görev devlet kurumlarımızındır. Liyakate ve sorumluluğa özen gösterilecek bir yapı, bir sistem, bir mekanizma oluşturmak zorundayız. Sizin de söylediğiniz gibi, öyle bir sistem kurmak zorundayız ki biz bunu bir daha yaşamayalım."

Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar komisyon çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Avşar, "Kadem Ağabey, 'Turizm Bakanlığının yetkisinde değil' dedi ama bence otelse, iğnesinden ipliğine, yangınından seline kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgilenmeli. Akaryakıt istasyonu ise her şeyiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgilenmeli. Dolayısıyla sistemi ve yaklaşımı başta böyle kurarsak sanki daha sağlıklı bir noktaya gideceğiz gibi." dedi.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de genel sorun ve eksikliğin, "mevzuattaki eksiklikler, yetki karmaşası, bürokrasi-siyaset" çıkmazı olduğunu savunarak, "Geride kalanların hepsi zaten teferruat. Doğru bir yönetim ve denetim sistemi oluşturmak birincil ve en önemli şart olması lazım." diye konuştu.