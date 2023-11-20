Esir takası muamması! Katar "Küçük pürüzler kaldı" açıklaması yaptı, Hamas iddiaları yalanladı

Gazze'ye yönelik saldırılarına 46. günde devam eden İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılacağına dair haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bugün konuya ilişkin bir iddiada bulunan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söylerken Hamas'tan bu iddialara yanıt gecikmedi. Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan esir takasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BAKAN AL SANİ'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi. AB yetkilisi Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca "Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme" gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani.

"ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA ATEŞKES YER ALIYOR"

Savaşın durmasının yardımların girişi için insani koridorların açılmasının önemine işaret eden Al Sani, "Önceliklerimizin başında, derhal ateşkes, Gazze Şeridi'ne yönelik tüm intikam ve ayrım gözetmeyen saldırılar, soykırım, açlık ve zorla yerinden etme uygulamalarının sona ermesi ve Gazze'ye uzun yıllardır uygulanan haksız kuşatmanın son bulmasıdır." dedi.

"ESİR TAKASI İÇİN KÜÇÜK ZORLUKLAR KALDI"

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının yakında olacağına işaret eden Al Sani, "Hamas ile İsrail arasında bir esir takası için önümüzde sadece küçük zorluklar kaldı" diye konuştu.

HAMAS'TAN ESİR TAKASIYLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT GELDİ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin esir takasıyla ilgili iddiası büyük ses getirirken, Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'ten haberlerle ilgili açıklama geldi. İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk.

"ESİR DEĞİŞİMİ VE ATEŞKES HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti. İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

13 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.