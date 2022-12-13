İmamoğlu gönlünün cumhurbaşkanlığında olduğunu çok net gösterdi: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

"Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışmaları üst üste gelen açıklamalarla bir kez daha alevlendi. TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık İle Az Önce Konuştum programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilginç açıklamalarda bulundu.

"BU OMUZLAR BÜTÜN YÜKLERİ TAŞIR"

Candaş Tolga Işık'ın, "Cumhurbaşkanı olma hayaliniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla Ekrem İmamoğlu, bir kez daha açık kapı bıraktığını göstermiş oldu. İmamoğlu, "Hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek insanların kabulüyle olacak bir şeydir. İçtenlikle söylüyorum ki, İstanbul'a hizmet etmekten onur duyuyorum. Şunu da söylüyorum, bu sürece kendisini adamış bir birey olarak memleketin iyileşmesi adına memleketin demokratikleşmesi, normalleşmesi adına, ötekileşmiş insanlarını eşitlemek adına, 86 milyonu eşit gören bir devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİN YORUMU YAP"

"Bu, şu demek ama o zaman" sözleriyle araya girmek isteyen Işık'a İmamoğlu, "İstediğin yorumu yap. Ben 'Bu omuzlar bütün yükleri taşır' diyorum" yanıtını verdi.

"BU YOLA KENDİNİ ADAMIŞ BİR EKREM İMAMOĞLU VAR"

Işık'ın, "İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim demiyorsunuz?" sorusunu Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir şey denir mi ya? Öyle bir şey denmez. Ayıptır, ahlaki değil. Milletimizin duyguları buna karar verir. Bu yola kendini adamış bir Ekrem İmamoğlu var" diye yanıtladı.

"BÜTÜN CHP'LİLERİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Bütün CHP'lilerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan Altılı Masa'dır. Adayın açıklanmasından ziyade öncelikli mesele süreç yönetimidir. Altılı Masa derken elbette bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Elbette kazanacak kişi aday olmalıdır. Adayın özelliklerini sıralıyor, her konuda uzman insanlardan faydalanacak, 'Altılı Masa'nın fikrini alıp onlarla birlikte süreci yönetecek, proje üretecek, onlarla birlikte anayasa metni hazırlayacak. Adayın açıklamasından ziyade öncelikli mesele süreç yönetimidir" ifadelerini kullanmıştı.

"GÖREVLERİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜRMELERİNİ İSTİYORUM"

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaliyle ilgili şöyle konuşmuştu: "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum."