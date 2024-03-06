Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi - Son Dakika
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Politika

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Kamuoyunda infial yaratan olay sonrası harekete geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'ye konuyla ilgili soru önergesi verdi. Zorlu, "Siyasi iktidar adalet düzenini sarsan bu gelişmeler hakkında derhal yanıt verilmelidir" dedi.

06.03.2024 10:38  Güncelleme: 10:42
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok'la yurt dışına kaçmıştı. Ortaya çıkan olay kamuoyunda tepkilere neden olurken, konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Siyasi iktidar adalet düzenini sarsan bu gelişmeler hakkında derhal yanıt verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

KAZADA YARALANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden 29 yaşındaki Oğuz Murat Arıcı, aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştı. O esnada 16 yaşındaki Timur C. yönetiminde bulunan 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motorlara çarptı. Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırıldığı, Oğuz Murat Arıcı'nın hayatını kaybettiği, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşıldı.

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

OĞLUNU ALARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Kaza sonrası Timur C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Eylem Tok Yazar oğlu Timur C.'yi de alarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur C. ve Eylem Tok Yazar'ın saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri belirlendi. Timur C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görüldü.

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

İNFİAL YARATAN OLAY İYİ PARTİ'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ortaya çıkan olay kamuoyunda infiale sebep olurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu TBMM'ye soru önergesi verdi. Sosyal medya hesabından önergeyi paylaşıp "Mart günü İstanbul'da ehliyetsiz bir sürücü masum bir insanın canına kıydı. Bir evlat babasız kaldı! Çarpan sürücü çocuk, annesi tarafından Mısır'a kaçırıldı. Hatırlayın bir süre önce de Somali Cumhurbaşkanının oğlu kaçmayı başarmıştı. Siyasi iktidar adalet düzenini sarsan bu gelişmeler hakkında derhal yanıt verilmelidir. Vatandaşımızın gerçekleri bilmeye hakkı var. Konuyla ilgili Adalet ve İçişleri Bakanlarına aşağıdaki soru önergesini verdim ve Milletim adına cevap bekliyorum" notunu düştü.

KÜRŞAD ZORLU'DAN MECLİS'E SORU ÖNERGESİ

Zorlu'nun paylaştığı soru önergesinde ise şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü saat 23.30'da 16-17 yaşlarında olduğu belirlenen, T.0 isimli şahsın kullandığı araçla ATV motorunu emniyet şeridinde durdurarak kontrol eden Murat Arıcı'ya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenmiştir. Çarpma sonucu bir çocuk babası Murat Arıcı hayatını kaybetmiş olmasına rağmen sürücü ile annesinin Mısır'a kaçtığı anlaşılmıştır. Bir süre önce de Somali Cumhurbaşkanının oğlu benzer bir olayda kaçmayı başarmıştı! Hukuku ve toplum vicdanın] hiçe sayan bu olayla ilgili aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını talep ederim.

Bu bağlamda;

1. Olayın meydana geldiği 23.30 ile şahısların yurtdışına kaçışı arasında yaklaşık 5 saatlik bir zaman vardır. Bu sürede emniyet birimleri çarpan araç sürücüsü ile ilgili hangi işlemi yapmıştır?

2. Bir insanın canına mal olan bu kişinin kaçmasına nasıl ve neden engel olunamamıştır?

3. Mevcut durumda kaçan şahsın Türkiye'ye getirilerek yargılanması için hangi adımlar atılmış, girişimler yapılmıştır?

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

YAZAR EYLEM TOK: BEN DE BİR ANNEYİM, BENİ DE ANLAYIN

Öte yandan olayın medyaya yansımasının ardından yazar Eylem Tok, uzun bir özür yazısıyla "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız" ifadelerini kullanmıştı. İşte Eylem Tok'un paylaştığı özür yazısı; "Kamuoyunun dikkatine; Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır.

"OLAYIN TÜM SORUMLUSU BENİM"

Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darbedilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
Yazar Eylem Tok.

"ANNELİK İÇ GÜDÜSÜ, LÜTFEN BENİ DE ANLAYIN"

Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ilke iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil.

"ADALETE TESLİM OLACAĞIZ"

Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır\'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu\'dan Meclis\'e soru önergesi

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Son Dakika Politika Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Cengiz Altıntaş: Nerede boş iş var hemen ot gibi bitiyorlar. Ot zararlıdır çapa yapmak lazım kökü kurutulmalıdır. 12 57 Yanıtla
  • Sami Göksu: Zaten muhalefetin ve küçük partilerin meclisdeki işi bu 5 yılı düğünlerde çeyrek takıyoruz şikayeti iş isteyen çok şikayeti buda yeni çıkmış adli soruşdurmanın meclise soru önergesi eğer meclis bu işler le şahsi mesele yapıyorsa ülkenin tbmm bitmiş kardeşim bu bir adli soruşturma savcı soruşturma açar tutuklama kararı zaten çıkmıştır suçu ıspat edilene kadar suçsuzdur 7 21 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Senin tarlaya ilaç atilsaydi Cengiz olmazdı 14 0 Yanıtla
  • Korul Nuri: Kamuoyuna maal olmus bir yazar bu bilincsizligi yaparsa digerleri ne yapsin yazik. 7 2 Yanıtla
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