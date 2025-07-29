Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı - Son Dakika
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Politika

Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı

Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
29.07.2025 19:03
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yeni ticaret anlaşmasına imza atıldığını belirterek, "Kazakistan bölgenin en büyük ekonomisi, bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TİCARET HACMİNDE 15 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ HEDEF ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"Konseyinin beşinci toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hatırlayacaksınız, 2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan'la münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Kazakistan bölgenin en büyük ekonomisi, bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı

"20 ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"

Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar 30 milyar dolar değerinde 500'ün üzerinde projeyi başarıyla üstlendi. Bugün de savunmadan enerjiye, ulaştırmadan bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimiz oldu. Neticede biraz önce şahit olduğunuz çok sayıda belge üzerindeki 20 belgeyi imzaladık. Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerde işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinde dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan hazır geçişli orta koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Ülkemizi ziyaret eden Kazak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık.

Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı

TÜRK VATANDAŞLARINA 90 GÜN VİZE MUAFİYETİ

Ülkemizden de Kazakistan'a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan, Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Bu karardan dolayı değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları her zaman olduğu gibi yine gündemimizdeydi. İlk kapsamlı ortak projemiz olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 30 yılı aşkın süredir 100 binden fazla mezun verdi. Şimdi de Sayın Tokayev ile Türkiye Marif Vakfı'nın Aslana ve Almatada birer okul açma çalışmalarına başladığının müjdesini buradan vermek isterim. Ayrıca Gazi Üniversitesi de Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi'nde bir şube açacak. Kıymetli basın mensupları, bu sene Kazakistan'ın milli şairi, Kazak halkının büyük dahisi, mütefekkir Abay Kunanbayev'in 180. doğum yıldönümü. İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran o büyük şairi bu vesileyle rahmetle iade ediyorum.

Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı

"KIBRIS TÜRKLERİNİN EŞİT VE ÖZDEN GELEN HAKLARINA SAYGI DUYULMASINI ÖZELLİKLE İSTİŞARE ETTİK"

Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın en ucu köşelerine uzanan coğrafyamızda, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla hareket ediyoruz. Gerek ikili ilişkiler, gerek aile meclisimiz olan Türk devletleri teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Kazakistan'ın teşkilatımızın 2026'daki gayri resmin zirvesine, Türkistan'da ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyduk. Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleriyle de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik. Değerli Mevsutlarım, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik.

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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