Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "6'lı masa dağılıyor" iddialarına cevap: Bunların hiçbirisine inanmayın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zafer Parkı'nda Çankaya Belediyesi'nin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Dünya Çevre Günü nedeniyle kentlerdeki yeşilliklerle ilgili mesajlar verirken 6'lı masaya ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

"İNSANLARIN KUCAKLAŞMASI İÇİN BİZE KATILIN"

Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye'nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye'de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye'de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız 'bize katılın' diyorum. Beraber götüreceğiz, beraber yapacağız. Türkiye'de huzuru, bereketi, saygıyı, sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz. Bundan herkes emin olsun" dedi.

SİZİN HAYALLERİNİZ BİZİM HEDEFLERİMİZ OLACAK

Ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınava giren öğrencilere seslenen Kılıçdaroğlu, "LGS'ye giren evlatlarımız sınavları nasıl geçerse geçsin sakın umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar bizim evlatlarımız. Onlara güzel bir gelecek vadediyoruz. Onlara hep şunu söyledim; sizin hayalleriniz bizim hedeflerimiz olacak. Dolayısıyla gençlerin hayallerini gerçekleştirmek de bizim hedefimiz. Bunu Çankaya'da, Yenimahalle'de, Elmadağ'da, Eskişehir'de, Ankara'nın tümünde görebilirsiniz. Dolayısıyla gençler umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar hem bugünün hem de geleceğin güvencesi" diye konuştu.

"KENTLERDE YAŞAYANLAR YEŞİLLİK GÖRMEK İSTER"

Bugünün aynı zamanda Dünya Çevre Günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kentlerde yaşayanlar yeşillik görmek isterler, ağaç görmek isterler, ağaçlarda kuşları görmek isterler, parkları görmek isterler, parklarda oynayan çocukları görmek isterler. Dolayısıyla beton ormanı değil binalarımızın ormanlar içinde olduğunu görmek isterler. Bu konuda belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Güzel kent, yeşil kent deyince hep bir vurgulama yaparım; Ankara ile İstanbul arasında bir vaha var. Biliyorsunuz çöllerde vaha çok önemlidir. Suyun ve yeşilliğin olduğu yerlerdir vahalar. Böyle bir vahayı Anadolu'da hayata geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bursa bir beton ormanına dönüşürken bozkırın ortasında Eskişehir olağanüstü güzel bir kent olarak ortaya çıktı. Ben hepinizin huzurunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı hocama yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"'MASA DAĞILDI'" DİYENLERE İNANMAYIN

Daha sonra ileriye dönük projelerinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Sakın ola karamsarlığa kapılmayın. Biz güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. 6 lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz kadın-erkek eşitliği, bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi. Bizim önceliklerimiz önemli ve bizler cumhuriyetin 2'nci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman, 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu' diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye'yi huzuru, bereketi getirecek. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.