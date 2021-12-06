Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Partili milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu'na "Özür dile" çağrısında bulundular.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.
Kılıçdaroğlu'nun hareketi sonrası ara verilen birleşim, bir süre sonra tekrar toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin bir gruba yönelik olmadığını ve hararetli konuşma sırasında ortaya çıktığını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.
Konuşmasında enflasyon konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sert sözlerle hükümete yüklenerek "Yıllık enflasyon 21.31'miş. Saray'dan talimat gittiğini bilmiyor muyuz? ENAG, bu işin uzmanları 3.5 değil 9.91 aylık, yıllık yüzde 58 diyor. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Herhangi bir bakkal 'yıllık enflasyon yüzde 21' desin, siyaseti bırakacağım." ifadelerini kullandı.
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