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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı

06.12.2021 19:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareket tartışmalara sebep oldu. Bir anda tansiyonu yükselterek AK Partili milletvekillerinin büyük tepkisini çeken hareket, sosyal medyada da gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Partili milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu'na "Özür dile" çağrısında bulundular.

GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ İÇİN OTURUMA ARA VERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

CHP'Lİ ÖZEL: BİR GRUBA YAPILMAMIŞTIR

Kılıçdaroğlu'nun hareketi sonrası ara verilen birleşim, bir süre sonra tekrar toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin bir gruba yönelik olmadığını ve hararetli konuşma sırasında ortaya çıktığını belirtti.

VARANK: BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞI KALMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi büyük tepki çekti

"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 21 İSE SİYASETİ BIRAKIRIM"

Konuşmasında enflasyon konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sert sözlerle hükümete yüklenerek "Yıllık enflasyon 21.31'miş. Saray'dan talimat gittiğini bilmiyor muyuz? ENAG, bu işin uzmanları 3.5 değil 9.91 aylık, yıllık yüzde 58 diyor. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Herhangi bir bakkal 'yıllık enflasyon yüzde 21' desin, siyaseti bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı

Kemal Kılıçdaroğlu, Enflasyon, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı - Son Dakika
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