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Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk

30.01.2022 21:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı paylaşımda akşam saat 21.00'de bir video yayınlayacağını söyledi. Saatler tam 21.00'ı gösterdiğinde beklenen videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı bir paylaşımda, "Bu akşam saat 21.00'de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" dedi. Bu paylaşımın ardından Kılıçdaroğlu'ndan beklenen video geldi.

Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk

"ÇOCUKLAR BİLE ARAÇ"

Tam da beklenen saatte paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Sevgili halkım merhaba. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün Saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa trol ağını anlatmak için sizleri davet ettim.

"ZAM ÜSTÜNE ZAM"

Biliyorsunuz. Bu Saray'ın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken, devasa bir trol ağı Hazine'den çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi. Bir imza ile neden 6 milyar TL 5'li çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce Hazine'ye alıyorlar, sonra bunlara aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık Hazine. O yüzden sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam. Faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden 'götürmek üzere! Hazine'ye para aktarmaları gerekiyor, ıslak imzalarla.

"BU RAPOR DÜNYADA BİR İLK"

Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde. Ama ben, bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son altı ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 bininin bu maaşlı trollere ürettirmişler.

"MOBESEYLE HER HAREKETİMİZİ TAKİP EDİYORLAR"

Bu Saray'ın her şeyi sahte. her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar, dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Saray'ın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Tragger, Türkiye, Saray, Politika, Güncel, Son Dakika

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