Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mavi Marmara baskınında şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesini İstanbul Beykoz'daki evlerinde bugün ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BU DAVA BİTMİŞ BİR DAVA DEĞİLDİR"

Mavi Marmara şehitlerinin haklarını nasıl arayacaklarını anlatmak için bu ziyareti yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti: "Mavi Marmara olayını biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail ile pazarlık yapıldı. Bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Siz kendi vatandaşınızın hakkını ve hukukunu korumayacak da ne yapacaksınız? O nedenle geldim. Oturduk ve konuştuk. Dertleştik. Olayı anlatan göz yaşlarını tutamadı, kardeşimiz. Hala bu acı yaşanıyor. Bunu çözmek zorundayız. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Bazı istekleri oldu. O isteklerin de takipçisi olacağız.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARINA HİÇ KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Bir konuya daha değinmek isterim. Ülkemize gelen, vatanımıza gelen Bin Selman ile ilgili olarak. Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiriyi yaptığınız kişi ile kucaklaşıyorsunuz. Üç, beş dolar için. Yani üç, beş kuruş için. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değildir. Bizim kaldırmamız mümkün değildir. ya bu ülkenin bir itibarı, bir saygınlığı vardır. Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını, itibarını yerle bir edersiniz. Üç, beş kuruş için. Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Salman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Onu da araştıracağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değildir. Onun da gereğini yapacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 'gider insanları öldürürüm. Bir konsoloslukta öldürürüm. Ondan sonra üstünü kapatırız. Böylece istediğim yerde, Türkiye'de cinayeti işlerim' diye bir hevese kapılmasın. Bu dersi vermezseniz, o hevese kapılanlar olur. Bu dersi vermek zorundayız. Bu da bizim hedeflerimizden, amaçlarımızdan birisidir. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez."

"YUNAN YÖNETİCİLERİ ECEVİT VE ERBAKAN'I GAYET İYİ BİLİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, " Yunanistan'ın adaları silahlandırması var, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Erdoğan iç politikada üst perdeden konuşur tabii. Atar, tutar, asarım, keserim, kırarım, şunu yaparım, bunu yaparım ama hayatın gerçeğine baktığınızda hiçbir şey yapmayan, eli kolu bağlı. Bir anlamda kendisi egemen güçlere teslim olmuş gibi bir havası var. Bunu görüyorsunuz zaten. Atmosferi de görüyorsunuz. Şunu söylemek isterim. İktidar değişecek. İktidar olacağız. Yunanlılar, Yunan yöneticileri, iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuz gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de rahmetli Erbakan'ı da gayet iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz."