Keskinkılıç, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye dünya barışına en büyük katkıyı sunuyor"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke çevresindeki çatışma ve itiraflar karşısında dünya barışına ve refahına mümkün olan en büyük katkıları sunduğunu ve mazlumlara el uzattığını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, TBMM 2024 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerine konuşma yaptı.

"Birbirinden farklı kaotik olayların yaşandığı güvenlik meselelerinin daha önemli hale geldiği bir süreçteyiz" diyen Keskinkılıç, "Bölgemizde barış ve istikrarın güvencesi olan ülkemiz asimetrik savaş yöntemleriyle Güney sınırımızda oluşturmak isteyen terör koridoruyla sıkıştırılmak isteniyor. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemize karşı bir vekaletler savaşı yapılıyor. Ülkemizin kuzey sınırında Karadeniz'de devam eden Ukrayna- Rusya savaşı Akdeniz'de oluşan gerginlik doğumuzda Kafkaslar'daki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç ülkemiz açısından oluşan en önemli risklerdir. Bugün Gazze'de İsrail'in kadın, çocuk, yaş demeden, mazlumları katlettiğine, hastaneleri, okulları, camileri ve mülteci kampları hedef aldığına ve Filistin halkına karşı soykırım uyguladığına acıyla şahit oluyoruz. Diğer yandan uluslararası örgütlerin bu sorun çözmekte isteksiz ve yetersiz kaldığını kendisini barış havarisi ve insan hakları savunucusu gören Batı'nın bu vahşetin avukatlığını üstlendiğini görüyoruz. İnsanlık bu kara lekeyi yaşatanları asla affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmeler ile her geçen gün değişen dengelerin savunma ve güvenlik konusunu daha önemli hale getirdiğini aktaran Keskinkılıç, "Ülkemizin itibar ve ehemmiyeti de her geçen gün artmaktadır. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz çevresindeki çatışma ve itiraflar karşısında dünya barışına ve refahına mümkün olan en büyük katkıları sunmakta, mazlumlara el uzatmaktadır. Türkiye'nin bugün dünya barışına verdiği katkı insanlık tarihinde şanlı bir sayfa olarak yer alacaktır. Barışın ve huzurun teminatı Türk ordusu ve milli savunma sanayimizdir" dedi.

Keskınkılıç, "Tüm dünya 21 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında yazdığı başarı hikayesine şahit olmuştur. Biz çok iyi biliyoruz ki azim ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. İman varsa, irade varsa, Allah'ın izniyle imkan da vardır. İşte bu anlayışla hareket ederek 21 yıl önce yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranımızı yüzde 20'lere düşürdük. Türkiye yüz yılına girerken, yüzyıl önce yokluklar ve imkansızlık içinde İstiklal Harbi'nde mücadele eden, imalatı Harbiye ustalarının maneviyatıyla bu oranı daha da aşağıya çekmeye kararlıyız. M.K.E AŞ. bugün yüzün üzerinde arge projesiyle millileştirme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde attığımız cesur ve kararlı adımlar sayesinde İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum bütün dünyanın malumlarıdır. Bayraktar ve Anka'yla başladığımız yolculuk Akıncı ve Aksunur'la bir üst lige taşınmıştır. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma'yla inşallah bu alanda bir çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biriyiz. TCG Anadolu bir başlangıçtır. Asfalt projesiyle askeri personelimizle birlikte askeri gemi ihracatları yapıyor. Artık Türkiye savunma sanayinde ihracatçı bir ülke oldu. Şükürler olsun ki 21 yıl önce hayalin dahi silah sistemlerini bugün yerli ve milli teknolojiyle üretebiliyoruz" diye konuştu. - KARABÜK