Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yemekte bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin Ankara'da görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, bir otelde düzenlenen yemekte, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiği belirtildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.