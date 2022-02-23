Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Amor ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.