Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti

23.02.2022 14:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Amor ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Parlamentosu, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti - Son Dakika


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