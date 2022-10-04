Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin

04.10.2022 16:08
Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin

Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsinCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü kanun teklifimizi bugün meclise veriyoruz.

Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü kanun teklifimizi bugün meclise veriyoruz. Göreceğiz kim samimi kim samimi değil. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ilk olarak, 81 ilden toplantıya katılan 600 gence seslenerek, "Bir müzisyenimizin öldürülmesi hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Bir müzisyeni öldürmek; bu kadar kamplaşma, bu kadar kavga toplumu nereye götürecek. Sevgili gençler; Türkiye'yi barıştırmak istiyorum, Türkiye'de huzur olsun istiyorum, her genç özgürce dolaşsın, istediğimi müziği dinlesin, düşünce özgürlüğü olsun istiyorum" diye konuştu.

'7,5 MİLYON GENCİN TARİHSEL BİR SORUMLULUĞU VAR'Kılıçdaroğlu, gençlerin, "Hak, hukuk, adalet" sloganları üzerine, "Evet siz haykırıyorsunuz, adaleti istiyorsunuz. Adaletin olmadığı bir yerde; gençlik olmaz, düşünce özgürlüğü, hak, hukuk, devlet olmaz. Devleti adalet üzerine inşa edeceğiz. İkinci yüzyıla giderken cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bunları yapmaya kararlıyız. En büyük gücüm, bu ülkenin gençleri yani sizlersiniz. 7,5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 7,5 milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var. Benimle beraber olmaya hazır mısınız? Hazırsanız beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.DEZENFORMASYON YASASI'NA TEPKİArdından bugün Genel Kurul'da görüşmeleri başlayacak olan ve kamuoyunda, 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen yasal düzenlemeye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Yazı yazdı diye hapislere atılan insanların sesi olacağız. Bir kanun teklifi getirmişler, bunlar yetmiyormuş gibi özgür medyayı susturmak için başka arayışlara giriyorlar. Bu ülkenin gençleri doğruları görecektir. Ben bu ülkenin gençlerine katıksız güveniyor ve inanıyorum. Sesinizi kısmak isteyebilirler, onun hazırlıklarını yapıyorlar. Dezenformasyon yasası getirdiler. Geçen dönem CHP'liler buna karşı çıktı ve geri çektiler. Şimdi parlamento açılıyor, ilk önce bu yasa teklifini getiriyorlar."BAHÇELİ'YE, 'DNA' YANITIArdından Bahçeli'nin kendisine yönelik, "DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun" açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli bugün, 'Ey Kılıçdaroğlu DNA testi yap' demiş. Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var, beraber DNA testi yapacağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya. Beraber gideceğiz, aynı laboratuvara gideceğiz, birlikte DNA testi yaptıracağız. Ama ona bir ipucu daha vereyim. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmud-ı Hayrani türbesinde bir Fatiha okuyacaksın. İki, İstanbul Müftülüğü'ne gideceksin, Kuyud-ı Kadime arşivi var, o arşive bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. DNA testi yapmaktan asla vazgeçmem, kim olduğumu biliyorum. Herkesin kimliği nasıl şerefiyse, benim kimliğim de benim şerefimdir" dedi.'YÜREĞİ YETEN PEŞİMDEN GELSİN'

Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medyadan başörtüsü kanun teklifiyle ilgili bir video yayımladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Bir helalleşme çağrısı yaptım. Uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaya çalışıyorum. Bu yaraları kanatanlar oy devşirmek ve koltuğunu korumak isteyen siyasilerdir. Devlet artık bu yaraları kapatmak zorundadır. ve ben, ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları sarmaya ant içtim. Birileri, 'Aday kim, kavga mı var, tartışma mı var' diye uğraşsın. Emin olun geliyoruz. Saray beni iyi dinlesin; kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Başörtüsü kanun teklifimizi bugün meclise veriyoruz. Göreceğiz kim samimi, kim samimi değil. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin. Bu kadar açık ve net söylüyorum."

Görüntü dökümü:

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, kavga, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin - Son Dakika

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