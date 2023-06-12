Kılıçdaroğlu, Suna Kan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Suna Kan'ın cenaze törenine katıldı

12.06.2023 16:43

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetinin ardından ilk kez görüldü. Keman virtüözü Prof. Dr. Suna Kan'ın cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, Kan Ailesi'ne başsağlığı diledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetinin ardından bir süredir ortalarda görünmüyordu. Özellikle parti tabanından gelen istifa taleplerini görmezden gelerek 'devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından tebrik ya da başsağlığı mesajları atıyordu.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu, 87 yaşında vefat eden keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ın Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze törenine katıldı.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yanına Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nu da alan Kılıçdaroğlu, Kan Ailesi'ne başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Kan'ın oğlu Ömer Üstel'e de başsağlığı dileyerek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Cenaze töreninden kareler;

Seçimde sonra pek ortalarda görünmeyen Kılıçdaroğlu, cenazede görüntülendi
Seçimde sonra pek ortalarda görünmeyen Kılıçdaroğlu, cenazede görüntülendi
Seçimde sonra pek ortalarda görünmeyen Kılıçdaroğlu, cenazede görüntülendi
Seçimde sonra pek ortalarda görünmeyen Kılıçdaroğlu, cenazede görüntülendi
Seçimde sonra pek ortalarda görünmeyen Kılıçdaroğlu, cenazede görüntülendi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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