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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Sen milliyetçiyim diye ortalarda gezme! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Sen milliyetçiyim diye ortalarda gezme!

04.01.2022 13:59
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Sen milliyetçiyim diye ortalarda gezme!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz size o rantı" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alınmasına "İftira atıyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz" diye tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de seslenen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Senin milliyetçiyim diye ortalarda gezmenden hoşlanmıyorum. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez. Burayı Bahçeli iyi dinlesin. Katarlara vermediğiniz yer kalmadı. Memleketi Katar Katar satarsınız sonra da milliyetçiyim dersiniz. 5'li çete de var bunların içinde. Sarayda Katar aşkı malum. Herhalde bir dolar bağlantısı var aralarında. Katarlılar olunca ağızlarına bant çektiler. Katarlılar bunların çok sırrını biliyor. Katar aşkının topluma maliyeti nedir, tartışılması lazım. Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz ticaretiyle yapılır. Uyuşturucular buralardan geliyor. Hepsini Katar'a verdin. "

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Elbette ki beklentilerimiz çok fazla. 84 milyon yurttaşın beklentileri var. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz hep beraber. Caddelerde sokaklarda yürürken tanımadığımız insanlara selam vermek istiyoruz, her evde hüzün olmasın, bir gelecek kaygısı olmasın, her evde bereket, huzur olsun istiyoruz. Herkesin sağlığı yerinde olsun istiyoruz. Bizim en büyük beklentimiz bu. Bu beklenti yanlış mı? İnsan olan herkesin ortak beklentisi. Ama bu beklentiye Türkiye'nin ihtiyacı var onu da Allah'ın izniyle biz sağlayacağız. Kavgadan, hakaretlerden bıktık artık. Milletimiz bunları bir kenara yazıyor. Kavga istemiyor huzur istiyor bu insanlar. Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet öfkeyle değil akılla, birikimle adaletle yönetilir. O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, onlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar. Bu haksızlığı adaletsizliği yapanların inançları bizim inancımıza benzemiyor.

"BUNLARIN TEMEL GÖREVİ KUL HAKKI YİYEREK BESLENMEKTİR"

" İstanbul'un rantını o kadar yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz size o rantı, o rant 16 milyon İstanbullunun hakkıdır. Belediye Başkanımız seçimle geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nu bile ayarladılar. Orada bile dalavere çevirdiler. Sözde hâkimler efendim 4 pusuladan biri sahtedir diye karar aldılar. Adalet tarihinin yüz karasıdır o karar. Ne oldu millet? 13 bin küsurluk fark 800 bine çıktı. Bu milletin ferasetine, bu milletin adalet duygusuna güveniyorum diyordum ve hiçbir zaman da yanılmadım. Şimdi görevli müfettişler gitmişler. Gitsinler efendim. Aynısını Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de demişlerdi. Efendim Mansur Yavaş kazanırsa faturaları teröristler toplayacakmış, ya bu kadar akıldan yoksun insanlar nasıl siyaset yapıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Bizim belediye başkanlarımız yolsuzluk dosyalarının üzerine gittiler. Bunların temel görevi kul hakkı ile beslenmektir. Erdoğan dava açarsa bunu da mahkemede ispat etmeye hazırım. Ama korkudan dava açamaz. Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir."

"SİZİN DEĞERİNİZ BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN TIRNAĞI KADAR BİLE DEĞİL"

"Atadıkları bir bakan var Ulaştırma Bakanı. Orada genel sekreter yardımcısıymış İBB'de. Yapılmayan işin onayını vermiş ve parasını vermiş. Diyelim bir bina yapılmamış, ama yapılmış diye para ödenmiş. Ve bu adam gelip bakan oluyor bu ülkede. AKP'ye ve MHP'ye geçmişte oy veren kardeşlerime seslenmek isterim ne oldu bu dosya? Niye savcılar hâkimler üzerine gitmiyor? Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar İçişleri Bakanı diyor ki bize vereceksin. Niye araştırmıyorsun kardeşim? kapatıyorlar dosyaları, o dosyalar kapanmayacak, kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil."

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOYGUNLARI GERÇEKLEŞTİ"

"Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar daha sonra 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını kazandılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Kul hakkından beslenen kişiler haram yerler. Ama haram onlara tatlı geliyor. Bu soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Grup başkanvekillerimiz bir önerge verdi bugün. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Bütün vatandaşları bugün Meclis TV'yi izlemeye davet ediyoruz. Soygunun ayrıntıları olacaktır. Bunu öğrenme hakkımız var. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunu da unutmayacağız."

"ZAMMI SEN YAPTIN"

"Yeni bir şey söylemeye kalktı beyefendi 'Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.' demek ki şunu kabul ediyor bir fahiş fiyat var, bunu kim yaptı onu söylemiyor ama bu işin mücadelesini sürdüreceğim diyor. Şu soruyu sormak hakkımız fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? bu fahiş fiyatları milletin. Elektriğe zammı dış güçler mi, manavlar mı, polis memurları mı yaptı? Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 oranında zammı kim yaptı? E zammı sen yaptın kardeşim. Elektrikle cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? Dış güçler mi yaptı bunu? Hangi güç yaptı bunu? Nasıl ödeyecek vatandaşlar bunu? Elektriğe zam ne demek? Elektriğe zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Herkes elektrik kullanıyor. Fahiş fiyata ortam hazırlayan, faiz zammı yapan Erdoğan. Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan!

Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya henüz zam gelmedi."

YORUMLAR (3)
  • Yasin Alpata: O kadar milliyetçi olduğun için mi, ülkeni ABD ye ve Avrupa ya şikayet ediyorsun.Sen git önce , bankadaki Euro larını TL ye çevir , ondan sonra bahceliye dil uzat.... Allah, Ak partiye verdiği fırsatın çeyreğini size vermesin... Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: en başta imamoğlu. ispark nakit bırakıp kredi kartına çevirmişsiniz. ondan bile bankadan komisyon alıyorsunuz. sgk yediğin paralar saymadık bile sen düşün. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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CHP Grup Toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İBB, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Sen milliyetçiyim diye ortalarda gezme! - Son Dakika
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