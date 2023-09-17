Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'ndeki olayların araştırılması için talimat verdi

CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan çarşaf liste ve blok liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedenin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu polis eşliğinde kongrenin yapıldığı salondan çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongrede yaşanan olayları çıkaranların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" denildi.

NE OLDU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), geçtiğimiz seçim sürecinin ardından başlayan kongreler süreci İzmir'de devam ediyor. 38'inci Olağan İzmir İl Kongresi Gaziemir Fuar İzmir'de başlarken 617 delegenin kullanacağı oylarla yeni il başkanı belirlenecek.

Kongrenin gerçekleştiği salonda ise liste krizi meydana geldi. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koruma ekibinin protesto edenleri kürsüden uzak tutması için müdahale etmesi sonrası gerginlik kavgaya dönüşürken, yumruklar konuştu. Gençlerin yumruk yumruğa girdiği kongrede, tüm uyarılara rağmen kavga büyürken blok liste ve çarşaf liste taraftarı gençler birbirine girdi.

KAVGANIN ORTASINDA KALAN SOYER GÜÇLÜKLE SALONDAN ÇIKARILDI

Divan başkanının uyarıları kavgayı yatıştırmada yetersiz kalırken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat araya girdi. Ancak Polat'ın müdahalesi de işe yaramadı. Çıkan kavga Şenol Aslanoğlu'na yönelirken Aslanoğlu ve Soyer, polis eşliğinde güçlükle salondan salondan çıkarıldı.