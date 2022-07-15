Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu

15.07.2022 20:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlama getirmesinin ardından Twitter'dan paylaşımlarda bulunarak karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni olan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abushanab'ı da hedef alarak "Ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edildi. Yasa tasarısı ile Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getiriliyor.

"SKANDAL F-16 MESELESİNDE DEVAM EDİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ABD'deki F-16 kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle: ''Sevgili Halkım, Daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç'ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz.

ABD'nin F-16 kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Merve Kavakçı'nın kızı üzerinden Erdoğan'a yüklendi

"F-16 UÇAKLARINA ŞARTLAR KOYMAYA KALKTILAR"

Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.

"BATI ERDOĞAN HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLİYOR"

Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.

ABD'nin F-16 kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Merve Kavakçı'nın kızı üzerinden Erdoğan'a yüklendi

"BATI BU TARZ LİDERLERE BAYILIR"

Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle "dış güçler" demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler.

"YETER Kİ TÜRKİYE MASAYA YENİDEN OTURSUN"

Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki 'Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil.' Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın.

ABD'nin F-16 kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Merve Kavakçı'nın kızı üzerinden Erdoğan'a yüklendi

"BIDEN İLE NELER KONUŞULDUĞUNU AÇIKLAMASINI TALEP EDECEĞİZ"

Buradan ABD'ye sesleniyorum. Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin. Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.''

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu - Son Dakika
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