Kılıçdaroğlu, kendisine kahve ısmarlamak isteyen gence yanıt verdi: Ağanın eli tutulmaz

Seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın 3 yöneticisiyle ilgili bomba iddia

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerle bir kafede kahve içerek sohbet etti.

GENÇ KIZIN KAHVE TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan genç bir kız, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kahve ısmarlamak istedi. Gencin isteğini kırmayan Kılıçdaroğlu, "Ağanın elini tutulmaz" diyerek kahve teklifini kabul etti.

"BAŞKANA SERT BANA DA SÜTLÜ BİR KAHVE"

Kılıçdaroğlu, gençle arasında geçen konuşmasını İmamoğlu ile paylaşarak "Değil mi başkan, dedi ki; Ne içersin? Dedim, ağanın eli tutulmaz ne ısmarlarsanız içelim" dediğini aktardı. İmamoğlu da "Tamam" diyerek teklifi kabul etti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "O zaman başkana sert bana da sütlü bir kahve olsun" dedi.

MANSUR YAVAŞ DA DAHİL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile birlikte kahve içenler arasındaydı.