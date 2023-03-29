Kılıçdaroğlu, kendisine kahve ısmarlamak isteyen gence yanıt verdi: Ağanın eli tutulmaz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, kendisine kahve ısmarlamak isteyen gence yanıt verdi: Ağanın eli tutulmaz

29.03.2023 09:56

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Konya'da vatandaşa seslendi. İzdiham nedeniyle esnaf ziyaretini iptal etmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, gençlerle bir kafede sohbet gerçekleştirirken, genç bir kızın, "Başkanım size kahve ısmarlayalım" teklifine "Ağanın eli tutulmaz" cevabını verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerle bir kafede kahve içerek sohbet etti.

GENÇ KIZIN KAHVE TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan genç bir kız, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kahve ısmarlamak istedi. Gencin isteğini kırmayan Kılıçdaroğlu, "Ağanın elini tutulmaz" diyerek kahve teklifini kabul etti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Başkanım size kahve ısmarlayalım' diyen gence yanıt: Ağanın eli tutulmaz

"BAŞKANA SERT BANA DA SÜTLÜ BİR KAHVE"

Kılıçdaroğlu, gençle arasında geçen konuşmasını İmamoğlu ile paylaşarak "Değil mi başkan, dedi ki; Ne içersin? Dedim, ağanın eli tutulmaz ne ısmarlarsanız içelim" dediğini aktardı. İmamoğlu da "Tamam" diyerek teklifi kabul etti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "O zaman başkana sert bana da sütlü bir kahve olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Başkanım size kahve ısmarlayalım' diyen gence yanıt: Ağanın eli tutulmaz

MANSUR YAVAŞ DA DAHİL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile birlikte kahve içenler arasındaydı.

YORUMLAR (4)
  • Fikri : Acaba.. İmamoğlu bu sene içinde İstanbula uğrar mı.. Kılıçtaroğlu,nun peşine düşmüş dolanıyor.. İstanbul Belediye Başkanının İstanbulla Alakası yok.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Yalakalık.. Moduna Geçtiler.. İmamoğlu İstanbulu Terk Etmiş.. Kılıçtaroğlu,nun peşine Düşmüş.. İstanbul Allaha Emanet.. İBB koltuğu İmamoğlu,ndan ümidi kesmiş, kaderine Terk Edilmiş.. Kılıçtaroğlu da Millete şirin görünmek için kırk takla atıyor.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • alp korkmaz: Umarım sadece şakadır ve hesabı gençlere ödetmemiştir. Cevap Yaz 20 24 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Başkanım size kahve ısmarlayalım' diyen gence yanıt: Ağanın eli tutulmaz Kılıçdaroğlu'ndan 'Başkanım size kahve ısmarlayalım' diyen gence yanıt: Ağanın eli tutulmaz Kılıçdaroğlu'dan iktidar vaadi: İlk iş israfı önlemek olacak Kılıçdaroğlu'dan iktidar vaadi: İlk iş israfı önlemek olacak

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, kendisine kahve ısmarlamak isteyen gence yanıt verdi: Ağanın eli tutulmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, kendisine kahve ısmarlamak isteyen gence yanıt verdi: Ağanın eli tutulmaz - Son Dakika
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