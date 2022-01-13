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"Kılıçdaroğlu'na hakaret" iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü - Son Dakika

"Kılıçdaroğlu'na hakaret" iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü

13.01.2022 15:43
"Kılıçdaroğlu'na hakaret" iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın Çanakkale'de parti otobüsü şoförü ile Vedat Aygören adlı vatandaş arasında yol verme nedeniyle yaşananlara ilişkin iddialarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti otobüs şoförü tarafından Aygören'e açılan davalar reddedildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın Çanakkale'de parti otobüsü şoförü ile Vedat Aygören adlı vatandaş arasında yol verme nedeniyle yaşananlara ilişkin iddialarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti otobüs şoförü tarafından Aygören'e açılan davalar reddedildi. Öte yandan, Vedat Aygören'in de CHP'li olduğu öğrenildi.

Olay, 2021 yılının Eylül ayı başlarında meydana geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir takım temaslarda bulunmak için Çanakkale'ye geldiği günün akşamında kaldığı otelin önünde parti otobüsünün şoförü G.G. ile Çanakkaleli Vedat Aygören (53) arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Nazlıaka, ertesi gün bir açıklama yaparak, "Otelde ben kayıt işlemi yaptırdığım sırada otobüsümüze, kadın kollarımıza ve personelimize bir saldırı gerçekleştirilmiş. Bu saldırı girişiminde bulunan kişi, 'Reisi size yedirtmeyiz' diyerek aracı arkadaşlarımızın üzerine doğru sürmüş. Tabii bu kişinin nereden beslendiğini, nereden güç aldığını anlamak hiç zor değil. Zaten demirden korksak trene binmezdik" demişti.

Nazlıaka, ilk açıklamasında otobüsün önünde olduğunu ve CHP'li diğer kadınlarla beraber üzerine araba sürdüklerini öne sürmüştü.

Otobüs şoförü ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı: "Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmedi"

Aynı gece Çanakkaleli Vedat Aygören'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla avukatlar aracılığı ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştu. Otobüs şoförü G.G. ile CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol'un ifadelerinde Vedat Aygören'in Kılıçdaroğlu'na hakaret etmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen gıyapta hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret fiilinin en az 3 kişi ile ihtilat ederek işlenmesi gerektiği, somut olayda söz konusu ihtilat unsurunun gerçekleşmediği anlaşılmakla, şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Aynı şekilde parti otobüsüne mala zarar verme suçundan açılan davada da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

"Ben doğma büyüme CHP'liyim, bunu bana söylemeleri gücüme gitti"

Öte yandan Çanakkaleli Vedat Aygören, sosyal medyada yayın yapan bir gazeteciye açıklamada bulunarak, 'Reisi size yedirtmeyiz' iddialarına açıklık getirmişti. Aygören, "Ben doğma büyüme CHP'liyim. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da, Çanakkale'deki herkes de beni bilir. Ben CHP'li doğmuşum, CHP'li ölürüm. Bunu bana söylemeleri zaten gücüme gitti. Ben hiçbir zaman kimsenin üzerine araba sürmedik. İddialar tamamen yalan" diye konuştu.

"Aylin Nazlıaka'nın maskesi bir kez daha Çanakkale'de düştü"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Bir süre önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın bir takım siyasi çalışmalar için şehrimize geldiği süre içerisinde parti otobüsünün şoförü ile yoldan geçen bir Çanakkaleli vatandaşımızın arasında geçen ikili diyalog neticesinde Aylin Nazlıaka adeta her zaman yaptıkları gibi iftira ve yalan siyaseti üzerine kurulu o mantığı Çanakkale'de işletmeye çalışmışlardı. İki kişi arasında geçen o diyaloğun özellikle Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ismini içeren sözlerle beraber Aylin Nazlıaka bir provokasyon üretmeye çalışmıştı. Fakat CHP'nin de, Aylin Nazlıaka'nın da bir kez daha Çanakkale'de maskesi düştü. Aylin Nazlıaka ile CHP'nin yalan dolu siyaseti ve çabalarını bizzat 'Ben 40 yıllık CHP'liyim' diyen ikili diyalog içerisinde bulunan Çanakkaleli bir hemşehrimiz ve CHP'nin İl Kadın Kolları Başkanı yalanlamıştı. Fakat bizler bu olay karşısında hepimiz, tüm kamuoyu CHP'nin maskesinin bir kez daha düştüğüne şahitlik ettik" dedi.

"CHP'nin yalan ve iftiralarla birlikte bu süreci ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını gördük"

Yaşanan olay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve otobüs şoförü tarafından Vedat Aygören'e açılan davada yalan ve iftiralar atıldığını söyleyen Makas, "Herhalde aldıkları ders yetmemiş olmalı ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kamu görevlisine hakaretten, otobüsün şoförü mala zarar vermekten iftira attıkları Çanakkaleli hemşehrimizi dava etmişlerdi. Hukukta biliyorsunuz bir kaide vardır. Davacı iddiasını ispat ile mükelleftir. Fakat biz burada CHP'nin yine yalanları ve iftiraları ile birlikte bir süreci ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını gördük. Bakın bizler yaptığımız işleri toplum nasıl fayda görür, ülkemiz nasıl fayda görür anlayışı ile yaparız. Fakat burada yalan mühendisliği ile beraber yalan ve iftira siyasetinin bir kez daha tezahür edilmeye çalışıldığı olayda CHP'nin bir kez daha maskesinin düştüğünü, bir kez daha yalanlarına boğulduğunu hep beraber gördük. CHP, 'Ben bu olaylardan ve iftiralardan nasıl beslenirim' hesabı yapmıştır" diye konuştu.

"40 yıllık CHP'liyi bile ötekileştirdiler"

Yapılan iftiralarla topluma daha fazla zarar vermemeleri gerektiğini ifade eden Makas, "Fakat, biz artık CHP'nin 40 yıllık CHP'liyi bile ötekileştirebilecek kadar nefret ve kin dolu söylemlerini bir kenara bırakmasını istiyoruz. Artık toplumu germesinler, çünkü 2023'te aziz milletimiz feraseti ve inancıyla beraber inşallah yine Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyacaktır. Boşuna bu yalan ve iftiralarla topluma daha fazla zarar vermesinler" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kılıçdaroğlu'na hakaret iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü
Kılıçdaroğlu'na hakaret iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü
Kılıçdaroğlu'na hakaret iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü
Kılıçdaroğlu'na hakaret iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü

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Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Çanakkale, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: "Kılıçdaroğlu'na hakaret" iddiasına ilişkin dava yargıdan döndü - Son Dakika
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