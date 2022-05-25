CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine gösterilen tepkiye şaşırıp kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşmaları kapsamında Düzce'ye gitti. Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etmesinin ardından çıkışta bekleyen iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanındakiler, iki kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanındakilerle, tepki gösterenler arasında kısa süreli arbede yaşanmasının ardından devreye polis ekipleri girdi. Ekipler, iki kişiyi bölgeden uzaklaştırarak gerilimin daha da artmasına engel oldu.

"BU MİLLETİN ALNINA IRKÇILIK LEKESİNİ SÜRMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşmaları kapsamında yaptığı konuşmanın bir kısmı ise şu şekilde: "Yeşilin tüm tonlarını Düzce'de görebilirsiniz. Sorunların nasıl çözüleceğini biliyorum. Demokrasinin olmadığı yerlerde insanlar düşüncelerini ifade edemezler. Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçılık lekesini asla sürmeyeceğiz.

Demokrasiyi tabandan başlayarak yükseltmemiz lazım. Muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım. Muhtar diplerde duruyor. Kimse sormaz muhtarı.

"MUHTARLIK KURUMUNA DEĞER VERİLMİYOR"

Sizin birleşik oy pusulanız yok. Niye yok? Rakibi alır cebine koyar götürür bulamazsınız orada. Bu muhtarlık kurumuna değer vermemenin sonucu. Bu talebin gelmesi. Her bir muhtara yardımcı personel verilmesi lazım. 10 milyon işsizimiz var. Birisinin orada olması gereken şikayetleri toplaması lazım. Dünya kadar icra dosyası var. Tebliğ ediliyor. PTT görevlisine maaş veriliyor. Size para verilmiyor.

"MUHTARLARA YETKİ ŞART"

Köy tüzel kişilikleri kaldırıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Kalmalı, ihtiyar meclisi olmalı. Akil insanlar bir araya gelecekler orayı yönetecekler. Kimin aracılığıyla yapıyoruz sosyal yardım? Bir mahallede kim fakirdir zengindir bunu en iyi bilen mahallenin muhtarıdır. Muhtar parti kimliğiyle seçilmiyor, adıyla seçiliyor. Muhtara yetkiyi verirseniz, sosyal yardımları muhtar eliyle savunursanız yardımlar fakire fukaraya ulaşır. Biz bunu savunuyoruz, kanun teklifine de koyduk."