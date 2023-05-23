Kılıçdaroğlu'na yapılan montaj videonun tartışması alevleniyor! Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında kendisini terörle ilişkilendiren video ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

"BÖYLE BİR REZALETE NASIL İZİN VERİRSİN?"

Kılıçdaroğlu, "Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapılabilir. Allah'a sığınıyorum. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Nedir bu rezalet. Biz bunu hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik. Yalan, iftira, karalamalar üzerine aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedim. İnsanda biraz ahlak, erdem olmaz mı? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin? Sen Cumhurbaşkanısın." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı konuşmadan dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Kandil'in Kılıçdaroğlu'na destek istediğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

" 14 Mayıs'tan önce terör elebaşları Kandil'den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, 'kana kan, intikam intikam' naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

"GENÇLERİMİZİN KIVRAK ZEKASININ ÜRÜNÜ"

Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar. Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.

"KURDUKLARI ORTAKLIĞI GİZLEYEMEZLER"

Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız. CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek."