Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir

Son Güncelleme: 10.09.2023 18:44

CHP'nin 100. yılı sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından da alıntılanan videonun, Kıbrıs Harekatı ile ilgili olan kısmında EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği fotoğrafın kullanılması tepki çekti. Kılıçdaroğlu, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor." dedi.

CHP'nin 100. yılı sebebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntü kullanılmıştı. Görüntü tepkilere neden olurken, Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir

"ORADA SÖZ KONUSU OLAN EOKA'CILARIN NASIL GÖMÜLDÜKLERİNİ ANLATAN KAREDİR"

CHP'nin 100. yılı sebebiyle Ankara'da hatıra ormanı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Türk köylerine saldıran Rum silahlı örgütü EOKA'nın fotoğrafının, CHP'nin 100. yıl videosunda kullanılmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar? Neden Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah türbesine sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin 100. Yıl Videosundaki Tartışmalı Görüntüye Açıklama

"BİZ BU DEVLETİ KURAN GELENEKTEN GELİYORUZ"

" Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti demektir." sözleriyle konuşmasına devam eden CHP lideri, "Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü, bayrağımızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular biz unutmadık ve unutmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demektir, herkesin bunu bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 100. yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından alıntılanan videoda Cumhuriyet tarihinde yer alan önemli gelişmelerin görselleri yer almıştı. Ancak videonun Kıbrıs Harekatı'yla ilgili olan kısmında yer alan görsel tartışmaların fitilini ateşlemişti. Videoda yer alan fotoğrafın Rum-Yunan EOKA'cılara ait olduğu ortaya çıkmıştı. 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA'cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin 100. Yıl Videosundaki Tartışmalı Görüntüye Açıklama

DEVLET PİYANGOSUNUN ÜZERİNE DE BASILMIŞTI

Skandal fotoğraf daha önce de KKTC'de 8 Ağustos 2022 tarihli devlet piyangosunun üzerine basılmış, olayın medyaya yansıması üzerine tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin 100. Yıl Videosundaki Tartışmalı Görüntüye Açıklama
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir - Son Dakika


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