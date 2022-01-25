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Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek

25.01.2022 21:15

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş" dedi. İstanbul'da önceki gün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar tıkanmış ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun istifası istenmişti.

İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışının ardından trafiğin durma noktasına gelmesi ve tuzlamaların yetersiz kalması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik istifa çağrıları başlatılmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş için destek mesajı geldi.

"SANAYİYE 3 GÜNDÜR ELEKTRİK VERİLMİYOR"

Sanayi bölgesine 3 gündür elektrik verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama" diye konuştu.

"HALK BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİN"

Yavaş ve İmamoğlu'na desteğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş ise şunları belirtti: "Sayın Genel Başkanım, tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak. Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek - Son Dakika
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