Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek - Son Dakika

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İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışının ardından trafiğin durma noktasına gelmesi ve tuzlamaların yetersiz kalması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik istifa çağrıları başlatılmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş için destek mesajı geldi.

"SANAYİYE 3 GÜNDÜR ELEKTRİK VERİLMİYOR"

Sanayi bölgesine 3 gündür elektrik verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama" diye konuştu.

"HALK BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİN"

Yavaş ve İmamoğlu'na desteğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş ise şunları belirtti: "Sayın Genel Başkanım, tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak. Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."