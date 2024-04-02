Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine sert tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BOP eşbaşkanı ateşle oynuyorsun! Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap, kazanana mazbatasını ver! Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz!" dedi.
AK Partili adaya da seslenen Kılıçdaroğlu, "Abdulahat Arvas sana da iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!" ifadelerini kullandı.
DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazandı. AK Partili aday AbdUlahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kaldı.
Ancak Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanları için WCK Kurucusu Şef Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın derin üzüntüsünü dile getirdiğini ve insani yardım görevlilerinin korunması gerektiğini İsrail'e ileteceğini belirtti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını anlamak için inceleme yürüteceğini açıkladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Van'daki mazbata krizine ilişkin konuştu. Bir muhabir, Bakırhan ve Hatimoğulları'na, DEM Partili Van adayı Abdullah Zeydan'ın geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaya ithafen soru sordu. Bakırhan ve Hatimoğulları, muhabirin "Abdullah Zeydan'ın PKK'yı övücü sözlerine (PKK sizi tükürüğüyle boğar) katılıyor musunuz?" sorusuna tepki göstererek, "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" dedi.
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