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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

11.01.2022 14:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, "Bu toplumun yüzde 90'ı 'Ekonomi kötüye gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, "Bu toplumun yüzde 90'ı 'Ekonomi kötüye gidiyor.' diyor. Gerçek öyle. Gerçeği her birimiz tek tek görüyoruz. Zamları da fakirliği de birilerinin zenginliğini de tek tek görüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, iktidara geldiklerinde ülkeyi eski güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi. Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'nde imzası bulunanların KHK ile görevlerinden atılmalarının seneidevriyesi olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, onları unutmayacaklarını, ayrıca üniversitelerde her türlü fikrin tartışılabilir olması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Bursa'da hayatını kaybeden itfaiyeciler ile futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne işaret ederek Basın Konseyinin Basın Özgürlüğü Raporu'nda, 2021'de çok sayıda gazete ve televizyonun kapatıldığı; 12 bini aşkın basın emekçisinin işsiz kaldığı; gazetecilerin, gözaltına alınıp mahkum edildiği, öldüresiye dövüldükleri; habere erişimin kamu gücüyle engellendiği; ifade ve basın özgürlüğünün hiç olmadığı kadar kısıtlandığının belirtildiğini aktardı. Siyasetçiler için basın özgürlüğü kadar değerli bir şeyin olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin, olup bitenler hakkında bütün doğruları medya üzerinden kolayca öğrenilebildiğine dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, "Bir yerde bir hata mı, haksızlık mı yapıldı, birilerinin hakkı mı yenildi? Siyasi otorite hemen müdahale edip o haksızlığı gidermek ister. Siz tek sesli bir basın yaratırsanız o haksızlığı gideremezsiniz. Tam tersine sizi öven, alkışlayan gazeteciler. Oysa siyasetçinin alkışa değil, sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. O zaman devleti adaletle yönetmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, basın dünyasına seslenerek "Önümüzdeki süreçte, kim olursa hangi kalem olursa olsun, ahlaklı davrandığı sürece basın özgürlüğünü görecekler. İstediklerini yazabilecek, istedikleri gibi siyasetçiyi eleştirecekler. Biz de o eleştirilerden ders almasını bileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tavsiyem, bir yerde mutlaka toprağı eşelesinler"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adıyaman başta olmak üzere kıymalık tütün üretilen illeri sıralayarak bazı tütün üreticilerinin 3-6 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılandıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Hapishaneler dolu kardeşim. Bu insanların ekmeğini niye ellerinden alıyorsunuz, neden hapisle tehdit ediyorsunuz? Tütün üreticileri de meraklanmasınlar. Onların da sorunlarını çözmek, benim boynumun borcu olacaktır. Herkes bunu bilsin." şeklinde konuştu.

Kamuda boş binlerce engelli kadrosu varken ve çok sayıda engelli işsizken, atama yapılmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder iktidar olursak göreceksiniz o kadroları bütün engellilere hakkaniyetle adalet ölçüsü içinde teslim edeceğiz. Onlar da çalışacak, üretecek, alın teri dökecek, evlerine helal ekmek götürecek. Ne zaman? Bizim iktidarımızda, Millet'in iktidarında." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, özel eğitim kurumlarının engellilere hizmet verdiğini kaydederek bu kurumlara 2006 yılında engelli başına bir asgari ücret tutarı ödeme yapılırken bugün bu tutarın asgari ücretin yüzde 20'sine kadar indiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Dün bir tebliğ yayımlandı, yüzde 35 zam yapmışlar ücretlere. Asgari ücret yüzde 50 arttı, elektrik fiyatları yüzde 127, mazot yüzde 50 arttı. Bu insanlar nasıl yapacaklar bu eğitimi? Engellinin eğitimine bile yeteri kadar kaynak ayıramayan bir iktidar var. Bütün engelli anne babalara sesleniyorum, bizim iktidarımızda görecekseniz bütün engelliler okullarında rahat, huzur içinde eğitim alacaklar, devlet her türlü desteği yapacak onlara. O çocuklar mezun olduklarında da inşallah işleri hazır olacak ve çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

10 Ocak'ın zirai eğitimin başlangıcının 176. yılı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bu bağlamda atama bekleyen ziraatçılarla görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ziraatçılar da bana geldiler. 'Siz dillendirirseniz beyefendi duyabilir. O, sizi dikkatle dinliyor.' dediler. Dikkatle dinleyecek tabii, çünkü doğruları sadece ben ona söylüyorum. Başka kimse doğruları söylemiyor ona." dedi.

Ziraatçılar için 2 yılda bir KPSS yapıldığını ve geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kalmasına rağmen atama yapılmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım Bakanı'na bakmak lazım. Tarım Bakanı'nın bunları atama kapasitesi, bilgisi, becerisi, gücü var mı? Bunların hiç birisi yok. Büyük ihtimalle Tarım Bakanı, 'Pazarda limon satın. Siz bir de mühendissiniz, Ziraat Fakültesini bitirdiniz. Limon satın, tarım işiyle uğraşın.' diyecektir. 'Devlette çalışmak bir kızıl elmadır.' diyor. Doğru, ayrıcalıklı bir iş olabilir. Sınava girdi, KPSS'yi yapan devlet, başarılı olan mezun ziraat mühendisi var. Bunları istihdam et. 'Hayır istihdam etmeyeceğim.' diyor. Benim onlara, Tarım Bakanı'na tavsiyem, bir yerde mutlaka toprağı eşelesinler. Beyefendi eşelemekten çok memnunsa, git sen eşele. O kişi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Toprakla da ağaçla da bitkiyle de hayatın her alanıyla da uğraşır. Senin görevin ona istihdam olanağını sağlamaktır, onunla dalga geçmek değil."

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarında, atama bekleyen ziraat mühendisi ve teknisyenlerinin, kırsal bölgelerde istihdam edileceklerini ve bu meslek grubuna her türlü imkanı sunacaklarını söyledi.

"Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidarın, çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olduğunu savunarak "Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Bu güçlerin bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar baronları, bazıları tefeci baronları." ifadelerini kullandı.

Adaletin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmenin de adaletle mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Evli çiftlerin işsiz kalmaları sonucu ailelerinin evine döndüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, "Kimi düşüneceksiniz? Anne babaları mı, yeni evli çiftleri mi düşüneceksiniz? 'Ekonomik olarak geçinemiyoruz, mecburen baba evine sığınıyoruz.' diyorlar. Ekonomiyi, insanları bu hale getirdiler." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin durumuna ilişkin bir anket çalışmasının sonuçlarını aktarırken "'Türkiye ekonomik olarak nereye gidiyor?' diye soruyorlar. 'İyiye gidiyor.' diyenlerin oranı yüzde 10,8. Bu toplumun yüzde 90'ı 'Ekonomi kötüye gidiyor.' diyor. Gerçek öyle. Gerçeği her birimiz tek tek görüyoruz. Zamları da fakirliği de birilerinin zenginliğini de tek tek görüyoruz." sözlerini sarf etti.

"Mülakatlarda haksızlığa uğrayanlar" ile görüştüğünü ve dertlerini dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cahide" isimli bir vatandaşın mülakatta kendisine haksızlık yapıldığını dile getirdiği mektubunu okudu. Kılıçdaroğlu, "Cahide'ye ve bütün Cahidelere selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Adalet bu ülkeye mutlaka gelecektir, mutlaka adaleti getireceğiz. Adaletsizlik o kadar yüksek boyutlara ulaştı ki kişinin elinden ekmeğini almaya, onu açlığa mahkum etmeye başladılar. Cahide bunlardan birisi işte." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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