Kılıçdaroğlu, Soylu'ya karşı açtığı 40 bin liralık tazminat davasını kazandı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. Soylu, Kılıçdaroğlu'na 40 bin lira ödeyecek.

"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'li Soylu aleyhine 18 Kasım 2022 tarihindeki sözleri nedeniyle açtıkları tazminat davasını kazandıklarını duyurdu. Çelik, S"üleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk... 18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz..." dedi.

NE DEMİŞTİ?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir." ifadelerini kullanmıştı.