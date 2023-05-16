Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "sığınmacı" paylaşımını beğendi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl geçici ihraçla cezalandırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam Twitter hesabından, "28 Mayıs 'sığınmacıları göndermeyeceğim' diyenler ile 'göndereceğiz' diyenlerin seçimi olacak. 'Kalsın' diyenler Recep Tayyip Erdoğan'a, 'gitsinler' diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na o verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özcan'ın paylaşımını beğendi. Özcan, ise Twitter hesabından bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SİZE YALVARIYORUM"

Bu tweet'te; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; size yalvarıyorum. Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması'ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan 'Geri Kabul' anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz" denildi.