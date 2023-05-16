Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "sığınmacı" paylaşımını beğendi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "sığınmacı" paylaşımını beğendi

16.05.2023 14:30

Geçtiğimiz aylarda CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "28 Mayıs 'sığınmacıları göndermeyeceğim' diyenler ile 'göndereceğiz' diyenlerin seçimi olacak. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek" şeklinde bir paylaşım yaptı. CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu'nun bu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl geçici ihraçla cezalandırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam Twitter hesabından, "28 Mayıs 'sığınmacıları göndermeyeceğim' diyenler ile 'göndereceğiz' diyenlerin seçimi olacak. 'Kalsın' diyenler Recep Tayyip Erdoğan'a, 'gitsinler' diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na o verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özcan'ın paylaşımını beğendi. Özcan, ise Twitter hesabından bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın 'sığınmacı' paylaşımını beğendi

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SİZE YALVARIYORUM"

Bu tweet'te; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; size yalvarıyorum. Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması'ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan 'Geri Kabul' anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'sığınmacı' paylaşımını beğendi - Son Dakika


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