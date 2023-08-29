Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba iddia: Koltuğunu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakmaya hazırlanıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun veliahtını bulduğu ve koltuğu ona devretmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre Kılıçdaroğlu, görevini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakmak istiyor.

"KOLTUĞUNU BIRAKACAĞI İSME KARAR VERDİ"

Seçim mağlubiyeti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrılarına ve istifa seslerine kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmak istediği isme karar verdiği öne sürüldü.

TAŞDELEN'İ YANINDAN HİÇ AYIRMIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan ayrılması halinde, CHP liderliğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun özel görüşmelerinde Taşdelen'in de bulunması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokole vardığı toplantıda da Taşdelen'in yer aldığı belirtiliyor.

MUHALİF DELEGEYİ İKNA EDEN İSİM

Taşdelen, CHP'de devam eden ilçe kurultaylarında da Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ankara'da delege üzerinde etkinlik kurabilen Taşdelen'in, parti içindeki muhalifleri Kılıçdaroğlu lehine ikna ettiği biliniyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen.

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Alper Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya'da doğdu. Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, ders tezini "Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü" konusunda yazdı.

1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı. Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl "gazetecilik" yaptı. Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlendi. Ardından özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.'de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.

2011 Genel Seçimleri'nde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı" olarak seçimlere katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP'den Çankaya Belediye Başkan adayı oldu. Dış politika ve siyaset alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı olan Alper Taşdelen, evli ve iki çocuk babasıdır.