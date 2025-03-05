KİT Komisyonu 45 Kurumun Hesaplarını Görüşecek - Son Dakika
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Politika

KİT Komisyonu 45 Kurumun Hesaplarını Görüşecek

TBMM KİT Komisyonu, 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında 45 kurumun 2021-2022 hesaplarını inceleyecek.

05.03.2025 14:16
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 15 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar 45 kurumun 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerini yapacak.

KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını görüşeceği kurumlar ise şu şekilde:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ

Türkiye Elektrik İletim AŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım

Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıkları

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

Nükleer Teknik Destek AŞ

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları

T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düz. Kur.

Marmara Teknokent AŞ (MARTEK)

Türkiye Petrolleri AO (TPAO)

Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Şeker Fabrikaları

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ

TH Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ

Sümer Holding AŞ

Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları

Türk Reasürans AŞ

Görüşmeler, salı ve çarşamba günleri 14.30'da, perşembe günü ise 11.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika KİT Komisyonu 45 Kurumun Hesaplarını Görüşecek - Son Dakika

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