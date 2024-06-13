KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Artık Bizi Kimse Kopartamaz'

Politika

1) KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: 'ARTIK BİZİ KİMSE KOPARTAMAZ'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (2)

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta programı kapsamında konakladığı otelde verilen kahvaltının ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bir araya gelmek üzere Ekonomi Kampüsü'ne geçti. ITSO toplantı salonunda Vali Aydın Baruş, ITSO Başkanı Metin Çelik, KKTC Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Doğanay ile salona gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı, oda üyeleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, 2,5 saatlik yolculuğun ardından Isparta'da olduğunu belirterek, "Bu son derece güzel bir şey. Eskiden İstanbul'a haftada ancak 2 uçak bulabiliyorduk. Kıbrıs'tan uçakla Antalya'ya yarım saatte geldik. Oradan buraya kara yoluyla toplamda 2,5 saatte geldik. Sabah gül bahçelerindeydik, şimdi sizlerle beraberiz. Bu bize neyi gösteriyor? Aramızdaki bağların her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor. Artık bizi kimse kopartamaz. Bunu böyle söylediğim zaman karşı taraf terlemeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de yıkılmaz, sarsılmaz Türk kalesidir" dedi. Tatar'ın bu sözleri, salonda uzun süre alkışlandı.

'50'NCI YILI BİRLİKTE COŞKUYLA KUTLAYALIM'

KKTC'nin bağımsızlığını kazanmasının 50'nci yılının 20 Temmuz'da gerçekleşeceğinden bahseden Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi 50'nci yıl kutlamalarını hep birlikte yapma çağrısında bulundu. Bu nedenle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Sizleri de bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak son yıllarda önemli mesafeler kaydettiklerinden söz eden Tatar, tüm bu gayretlerin milletin refahı için olduğunu belirtti. Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de bir güvenlik sigortasıdır. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'ın olmadığı bir coğrafya düşünemiyorum" dedi.

'25 YIL SONRA YENİDEN ISPARTA'

Eski KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın 1999 yılında Isparta'ya geldiğini hatırlatan Tatar, şöyle dedi: "25 yıl aradan sonra burayı ziyaret etmek bana kısmet oldu. O yıllarda Haydar Aliyev, Rauf Denktaş ve Süleyman Demirel, üçü bir aradaydı. Şimdi üçü de aramızda değil. Bir 25 yıl sonra nerede olurum bilemiyorum ama; bugün kurulan bu güçlü bağın, dostluğun ebedi olacağına kuşkum yok. Bizi buraya davet eden Isparta Ticaret ve Sanayi Odası başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eminim aramızdaki bu dostluk bağı ekonomik alanda da önemli işlere adım atmamızı sağlayacak."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a ITSO Başkanı Metin Çelik tarafından el dokuması, üzerinde Türk bayrağı motifi bulunan duvar halısı, Süleyman Demirel'in fötr şapkasını simgeleyen biblo ve çeşitli hediyeler takdim edildi.