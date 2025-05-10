Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi - Son Dakika
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Politika

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

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Terör örgütü PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıklaması sonrası tüm gözler fesih kararının ilanına çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, "Şu anda geldiğimiz nokta, kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Muhalif isimler 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var" dedi.

10.05.2025 11:14
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından beklenen açıklama dün geldi. PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "PKK 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı. Fesih kararının tam olarak ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN ÖNCELİKLE SİLAHLARIN TERK EDİLMESİ"

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Tabii daha devam eden bir süreç görüyoruz, hepimiz izliyoruz. Bazı açıklamalar, bazı yapılan görüşmelerin zaten kamuoyuna yansıyan konular. Ama burada önemli olan öncelikle silahların terk edilmesi. Hiçbir şekilde silahla yapılan herhangi bir eylemin olmaması. Terörün, Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye hedefiyle isimlendirdiği sürecin doğru bir şekilde gitmesi. Tabii burada zaman zaman zor dönemler olacak. Ama kararlı olarak her toplumun da, dünyanın da, komşularımızın da, ama özellikle de vatandaşlarımızın beklediği tabii, güvenlik içerisinde terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de yaşamak. Tabii bunun en temel unsurlarından bir tanesi kararlı bir terörle mücadele ki bunu zaten ortaya koyduk. Kararlı ve sabırlı bir süreç yönetiliyor.

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

"NE BİR TAVİZ NE DE BİR PAZARLIK VAR"

Şu anda geldiğimiz nokta, kongrenin toplandığı ve kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Buradan şu anlaşılmasın. Muhalif isimler bazı durumlarda 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

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Son Dakika Politika Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Soğancı:
    YANİ HİÇ BİŞEY VERİLMEDEN TERÖRİSTLER CANLARI SIKILDI O YÜZDEN SİLAH BIRAKIYORLAR ÖYLE Mİ? YÜZLERCE BİNLERCE ŞEHİT NEDEN VERİLDİ YANİ HALAMINDA BIYIĞI OLSAYDI MUHABBETİ VEYA SARI ÖKÜZ GİTTİ 64 22 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Akp DEM'leniyor. Erdoan, bahçeli yakında yine megri megri diye oynamaya başlayacak. 50 28 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    neyi sattın akp mhpnpkk 42 22 Yanıtla
  • 159756Sr:
    siz ne zaman yok deseniz o kesin vardır ki olduğuna milyonlar zaten inanıyor amacın ne olduğunu hepimiz biliyoruz yiyenler çok elbette ama biz yemiyoruz getirin sandığı ak kara ortaya çıksın 25 12 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    adamlar canı sıkılmış silah bırakmış pazarlık yokmuş buna 5 yaşında çocuk güler be. halka masal anlatmayı bırakın artık 21 9 Yanıtla
  • Halis demir:
    SEÇİMDE PKK İLE KENT UZLAŞISI YAPIP TERÖR ÖRGÜTÜYLE KOL KOLA VEREN DAHA DÜNE KADAR SELOYA ÖZGÜRLÜK DİYEN CAAPE LİLER YORUM YAPIYOR GÜLÜYORUZ BU KOMEDİYE. 8 20 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    APO yıllardır bu ulke hapishanesinde değilmi daha önce sıırı sureyya anlattı Osloda ve kandıle elçi gönderileri bizii demedi mi..... neden 23 yıl sonra ....ayrıca bınlerce pkk lı ve ırak kandil çevresinde bulunan pkk köylerindeki insanları, sılah muhımmat ne olacak .....bıınlerce insanın gecımı kım saglayacak bunlar orada petrol vs tıcaret vs gecimi saglıyor bu ınsanlar sılah bırakınca Kım yasam ıcın giderlerini karsılyacak 14 10 Yanıtla
  • sus ceo:
    Tavizin ne olduğunu bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye Anayasa değişikliği ile ilgili oylama yapılırken tüm Türkiye görecek. Ardından da asker katili Apo ve diğer teröristlere verilecek tavizleri göreceğiz. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. 15 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu olay tamamen Tayyip Erdoğan nın anayasayı değiştirmek ve gerekli çoğunluğu elde edebilmek için Dep le işbirliği yaparak anayasayı değiştirme projesidir...Gerisi tamamen hikayedir...Çünkü ,bir adet terör örgütü yok!Bu PKK zaten üç kola ayrıl mış bir örgüt...Sadece Türkiye'deki adı PKK olan kolunu kapatmakla PKK yı fesh etmiş sayılmazsınız....Milletin gözünün içine baka baka bu milleti oyuna getirmektir,başka bir şey değildir... 15 3 Yanıtla
  • Can Dezen:
    terör olmasa turkiye ekonomi iki sene içinde duzelir 7 4 Yanıtla
  • Can Dezen:
    bariş olsun can feda 7 3 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    kendi soylarının devamı işin akacakları bir karar. yani pazarlık hayatları ile oldu. 10 0 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Bence silah bırakma şu şekilde olacak Suriye'de alınan sonuçla bu iş başladı yani silah bırakma muhabbeti benim tahminimce bunlar Suriye'ye çekilecek ve onlara bir bölge verilcek onlarda oranın hükmünü sürecek kısacası yeni bir örgüt ismiyle bir grup oluşturulacak yani dağdaki adam silah bırakıp gelip teslim olacağını düşünmüyorum 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    belli ki eyalet sistemine geçecekler orayı da eyalet yapacaklar madem bırakacaklar hic birşey elde etmeden bu zamana kadar onca cana onca doktor öğretmenler bebek çocuk demeden öldürmüşler külâhınıza anlatin bunlari 1 1 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    zaten pkm diye birşey kalmadı YPG yada sdg olarak isim degistirdi göstermelik üç beş terörist silah bırakır olay kapanırda diğerleri ne olacak binlerce insan var yillarca bunların eline silah verilip sadece catişın denmiş bunlar başka birşey bilmez ne olacak bunların son durumu 0 0 Yanıtla
  • k K:
    PKK silahların %99-99 buçuğunu Suriye'deki PKK'ya teslim etmiştir. %99.099 999.1'ini de size verir zaten PKK diye bir şey kalmadı. Hepsi Suriye'deki Kürt bölgesine katıldı. patron. 0 0 Yanıtla
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