Konya\'da Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Akademi Mahallesinde Ardıçlı TOKİ Konutlarının bulunduğu alana kazandırılan Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

İlçenin yoğun nüfusunun ihtiyaçlarını her anlamda karşılamak için yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Ardıçlı Mahallesinde bulunan ve yeni inşa edilen Ardıçlı TOKİ sakinlerine hizmet verecek olan tesis Aile Sağlığı Merkezi, Millet Kıraathanesi, Muhtarlık Ofisi gibi donatılarla ciddi bir talebi karşılayacak.

"İlçemizde ihtiyaç olan her alanda yatırım faaliyeti yürütüyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduklarını aynı zamanda eğitim, sağlık, spor, kültür ve turizm alanlarında çok önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Başkanı Pekyatırmacı, "2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına girdiğimiz şu günlerde yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemiz bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmiştir. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında ülkemizin göstermiş olduğu bu başarıyı takip ederek ilçemize önemli yatırımlar yapıyoruz. Son 4 yılda Selçuklumuza 4 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 6 adet Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Yine Konyamız için büyük bir sağlık yatırımı olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin inşaatına başladık. İnşallah bu merkezimizi de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Numune Hastanesi Eski Hemşire Binası'nı da tarihi dokusuna uygun olarak restore ediyoruz. Buradaki çalışmalarımız bittiğinde binamız Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Obezite Merkezi ve Sigara Bırakma Merkezi olarak hizmet verecek. Yine Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi binamıza Aile Gelişim Merkezimizi kuruyoruz, bu merkezimizin çalışmalarında da artık sona geldik. Tabi bir taraftan sağlık yatırımlarımızı sürdürürken diğer taraftan sosyal tesislerimizin de sayısını artırıyoruz. Bu anlamda son 4 yılda Selçuklumuza 7 adet sosyal tesis kazandırdık. Bu yatırımlarımız bundan sonra da mahallelerimizin ihtiyacına göre artarak devam edecek. Bildiğiniz üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız toplam 6 etaptan oluşan büyük bir toplu konut projesini Konyamıza, Selçuklumuza kazandırdı. Ben öncelikle bakanlığımıza buradan böyle büyük bir toplu konut projesi için teşekkür etmek istiyorum. Tabi TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte bölgemizde hem sağlık anlamında hem de sosyal tesis anlamında böyle bir yatırım ihtiyacı ortaya çıktı. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak bu ihtiyacı içerisinde Aile Sağlığı Merkezi olan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olan, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi olan çok fonksiyonlu, modern bir tesisle karşılamış olduk" diye konuştu.

"Çok fonksiyonlu bir tesisi mahalle sakinlerimizle buluşturduk"

Akademi Mahallesine kazandırılan tesisin çok yönlü yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmet almasını kolaylaştıracağını söyleyen Başkan Pekyatırmacı açılışı gerçekleştirilen tesisle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bodrum ile zemin kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edilen tesisimiz 2 bin 818 metrekare alana sahip. Tesisimizin belediyemize maliyeti ise güncel rakamlarla 18 milyon TL. Tesisimizin bodrum katında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans garajı ile birlikte Millet Kıraathanesi, Muhtarlık Ofisi, mutfak, depo ve diğer ihtiyaç alanları bulunuyor. Zemin katta ise içerisinde 5 aile hekimi odası, 5 hemşire odası, tıbbı müdahale odası, eğitim odası, laboratuvar, gebe izleme odası, çocuk aşı odası, emzirme odası, mutfak, depo ve diğer ihtiyaç alanları olan Aile Sağlığı Merkezi yer alıyor. Tesisimizin ayrıca hemşehrilerimizin araçlarını park edebilecekleri bir de açık otopark alanı bulunuyor. Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimiz taşımış olduğu bu özellikler sayesinde bölgemizin ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacak ve Selçuklumuza çok büyük değer katacak. Hemşehrilerimiz burada hem sağlık hizmetlerimizden yararlanabilecekler hem de Millet Kıraathanemizde zaman geçirebilecekler. Ayrıca muhtarlık ofisimizde de işlerini kolaylıkla halledebilecekler. Ben Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimizin bölgemize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta İl Sağlık Müdürümüz, İlçe Sağlık Müdürümüz ve kıymetli çalışma arkadaşları olmak üzere tesisimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de belirtmek istiyorum. Bizler gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda hep söylediğimiz gibi yine durmak yok, yola devam diyoruz. Ben tekrar Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum."

"Belediyelerimizin kamuya katkısı çok önemli"

Vali Vahdettin Özkan ise, "Gerçekten sağlık kamu hizmetinin milletimize götürülmesi gibi öncelenmesi gereken bir konuda hükümetimizin yapmış olduğu faaliyetler olduğu hepimizin malumu. Belediyelerimizin bu anlamdaki katkısı çok daha önemli ve anlamlı. Sağlığın muhafazası birincil vazifemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Belediyeler olarak hemşehrilerimize hizmetlerimizle ulaşıyoruz"

Konya modeli belediyecilik anlayışıyla tüm şehirde hizmetler ürettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Biz işleri merkezi hükümetin, ilçe belediyesinin, büyükşehir belediyesinin işi diye düşünmüyoruz. Biz işleri vatandaşımızın hizmeti olarak görüyoruz ve eksikleri tamamlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Burası Konya'nın en yeni, en güzel mahallesi oldu. Burada coğrafyası ile topoğrafyasıyla, mimarisiyle 4 bin haneden oluşan, 15 - 16 bin vatandaşımızın yaşadığı güzel bir inşaat oluştu. TOKİ; mahallemiz, şehrimize hayırlı olsun inşallah. Bir taraftan sosyal eksikliklerin tamamlanması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada Selçuklu Belediyemiz Aile Sağlığı Merkezi, 112 İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve muhtarlıktan oluşan bir sosyal tesisi hayata geçirdi. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediyelerin yaz kış demeden vatandaşlara hizmet üretmek için gayret sarf ettiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Ardıçlı TOKİ'de açılan sağlık tesisinin ve millet kıraathanesinin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı dualarla gerçekleşti. Tesisi gezip incelemelerde bulunan katılımcılar, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA