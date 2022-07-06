Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek - Son Dakika
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Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek

06.07.2022 19:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesi sonrası olaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'Giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında Kardiyoloji bölümü doktoru Ekrem Karakaya, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla öldürüldü. Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için cinayeti işledi. Doktoru katleden saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti.

"BU ŞİDDET YA BİTECEK YA BİTECEK"

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından ana muhalefet partisinden tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaşanan olaylardan dolayı hükümeti sorumlu tuttu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'Giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Konya'daki doktor cinayetine ilk tepki: Bu şiddet bitecek

TTB 2 GÜN BOYUNCA GREVE GİDECEK

Türk Tabipleri Birliği ise saldırının ardından açıklama yaparak 7-8 Temmuz tarihlerinde greve gideceklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

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