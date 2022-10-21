Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti - Son Dakika
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Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti

21.10.2022 11:47
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti

ADANA'nın Seyhan ilçesinde yaralanan köpekleri kendi imkanları ile tedavi ettirip, sahiplendiren Derya Tunçgöğüs (37), havlama sesinden rahatsız olan komşusu Okşan Y.'nin saldırısına uğradı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde yaralanan köpekleri kendi imkanları ile tedavi ettirip, sahiplendiren Derya Tunçgöğüs (37), havlama sesinden rahatsız olan komşusu Okşan Y.'nin saldırısına uğradı. Darp raporu alıp, şikayetçi olan Tunçgöğüs, "Omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerime de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var" dedi.

Toros Caddesi'nde giyim mağazası bulunan Derya Tunçgöğüs, 5 yıldır sahiplerinin terk ettiği ve tedavi ihtiyacı olan köpekleri gönüllü olarak sahipleniyor. Bakımlarını yaptırdığı köpeklere yuva da bulan Tunçgöğüs, yaralı köpeklere hem evinde hem de mağazasında bakıyor. Tunçgöğüs, geçen günlerde 'Darwin' ismini verdiği yaralı köpeği tedavi ettirip, bakımını yapmaya başladı. İddiaya göre, gece mağazasında baktığı köpekten rahatsız olan komşusu Okşan Y., Tunçgöğüs'ün iş yeri iletişim hattına 'Köpeğin sesinden dolayı uyuyamadık. Rahatsız olduk' diye mesaj attı. Tunçgöğüs, mesajı okuduktan sonra köpeğin bakıma muhtaç olduğunu yazıp, numarayı engelledi. Tunçgöğüs, olaydan kısa süre sonra mesaj atan komşusuyla terzide karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Okşan Y., Tunçgöğüs'e saldırdı. Esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Okşan Y.'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Okşan Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'Darp raporu alan Derya Tunçgöğüs, Okşan Y.'den şikayetçi oldu. Tunçgöğüs, köpekleri hem evinde hem de mağazasında barındırdığını söyleyerek, "Darwin de yaraları olduğu için mağazamda kalıyordu. Komşumuz sabah saatlerinde iş yerimizin telefonuna mesaj atmıştı. Biz de güzel bir dille konuştuk. Daha sonra tekrar mesaj attı. 'Karşı apartmanda oturuyorum. Bir probleminiz varsa, gel benimle çöz' gibi kaba bir mesaj attı. Biz de numarayı engelledik. İlerleyen saatlerde terziye gittiğimde, bu mesajı atan kadın ile karşılaştım ve bana saldırdı. Kadını üzerimden zor aldılar. Esnaf da müdahale edince kadını içeri kilitleyip, polis çağırdılar. Beni öldürmekle tehdit etti. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerimi de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var. Bir kadının bir kadına saldırması, normal bir durum olamaz" diye konuştu.

Okşan Y. de olaydan 1 gün sonra darbedildiğini belirterek, polise gidip, Derya Tunçgöğüs'ten şikayetçi oldu. Okşan Y., "Köpek yüzünden tartıştık. Ben de kendisinden şikayetçiyim" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti - Son Dakika
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