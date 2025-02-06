Kurtulmuş'tan Batı Şeria Açıklaması

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da, uluslararası hukuka da, efendim mantığa da, akla da aykırıdır. Rasyonel değildir. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir. Filistin toprakları kıyamete kadar Filistinlilerin vatanı olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Kurtulmuş ve Musalam ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, iki ülkenin parlamentoları arasında işbirliği mutabakatı imzaladıklarını belirterek, mutabakatın iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade etti. Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak, "Çok ağır bir fatura ödediğimiz, çok ağır bir hüznü yaşadığımız ve acı hatıraları uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan bu deprem felaketinin gerçekten kısa bir süre içerisinde yaralarının sarılmaya gayret edilmesi, depremin duyulduğu ilk andan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, uluslararası camianın, Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönüllü insanların koşarak deprem bölgesine yardıma gelmeleri her türlü takdirin üstündedir. İlk andan itibaren hem uluslararası camianın Türkiye'ye göstermiş olduğu destek ve dayanışma duyguları hem de aziz milletimizin bütün farkı ile ortaya koyduğu kardeşlik ve dayanışma ruhu her türlü takdirin üstündedir. Böylesine büyük bir felaketin hemen ardından çok kısa bir süre içerisinde Türkiye bir derlenip toparlanma, deprem bölgelerindeki şehirlerimiz yeniden imar edilme ve ayağa kalkma sürecini yaşamıştır. Yaşamaya devam ediyor. Bu yıl sonu 450 bin konut, iş yerinin ve köy evinin tamamlanacağını ve hak sahiplerine verileceğini biliyoruz. Şu ana kadar 201 bin 580 iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verilmiştir. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde, bu yıl içerisinde diğerleri de tamamlanacak ve depremin en azından fiziki yaraları hafifletilmiş olacaktır. Ayrıca depremde yıkılan tarihi eserlerin önemli bir kısmının yeniden inşaat sürecinde çok hızlı bir şekilde mesafe katedildiğini de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Bahreyn arasında bölgesel konularda tam bir mutabakat olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye-Bahreyn ilişkilerinin ticarette, turizmde, enerjide, savunma sanayiinde ve diğer ilgili alanlarda çok daha kısa bir süre içerisinde fevkalade iyi bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz. Bu konudaki işbirliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca bölgesel meseleler konusunda da ortak tavrımızı, ortak bakış açımızı teyit ettik. Bu istikamette yürüyüşümüzü de sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Filistin konusunda iki ülkeniin ortak görüşlere sahip olduğunu belirterek, "Her iki ülkede Filistin'de iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığına kesin bir şekilde inanmaktadır. Özellikle son dönemde maalesef iki gün evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanının ortaya koyduğu fikirler ve zaten kendisi bir savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanan, yargı süreçleri devam eden Netanyahu'ya vermiş olduğu akıl dışı destek asla kabul edilemez. Orada dile getirilen fikirler asla kabul edilemez. Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması, hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar. Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da, uluslararası hukuka da, efendim mantığa da, akla da aykırıdır. Rasyonel değildir. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir. Filistin toprakları kıyamete kadar Filistinlilerin vatanı olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Diyoruz ki bütün ülkeler insan haklarından, demokrasiden, ülkelerin egemen eşitliğinden bahseden, buna inanan bütün ülkelerin halklarının her birisinin özgürce yaşama hakkına sahip olduğuna inanan bütün ülkelerin bu akıl almaz teklife dur demesi ve bu hayalperest uygulamaya asla geçit vermemesi lazım. Burada Bahreyn'le aynı noktada durduğumuzu, Körfez ülkeleriyle aynı noktada durduğumuzu ifade etmek isterim. Şunu bir kez daha bütün yalınlığıyla söylemek isterim ki; dünyanın hiçbir gücünün arkasında hangi askeri, siyasi güç olursa olsun Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. İnsanlık Filistin halkının yanında durduğunu bir buçuk yıllık bu soykırım sürecinde, katliam sürecinde ortaya koymuştur. Bu fikre başta Amerika'nın aklıselim sahibi insanlar olmak üzere dünyanın bütün milletleri karşı çıkar. Uygulanamaz ve asla teklif edilemez bir projedir."

Musalam ise, Filistin meselesinin hem İslam hem de Arap coğrafyasını ve dünyayı ilgilendirdiğini söyleyerek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Türkiye'de 18 Nisan'da İsrail'in tutumuna ilişkin bir toplantı yapılabileceğini ifade ettiğini belirterek, bu toplantıda bulunmak istediklerini kaydetti. - ANKARA