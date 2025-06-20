Kurtulmuş'tan NATO'ya Gazze Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan NATO'ya Gazze Uyarısı

Kurtulmuş\'tan NATO\'ya Gazze Uyarısı
20.06.2025 15:11
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO'nun Gazze'deki soykırıma verdiği tepkileri eleştirerek çifte standardı vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir. Ayrıca Batı'nın çifte standartla hareket ettiği algısını da güçlendirmektedir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, NATO PA'nın, 70 yıl önceki kuruluşundan bu yana demokrasi ve özgürlük değerlerinin yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunduğunu belirtti.

Bu değerler ve ilkelerin Ukrayna'ya verilen desteğin temelini oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bir yandan Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunurken bir yandan da devam eden savaş sürecinde adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için diplomatik çabaların ön saflarında yer alıyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna konusunda bize rehberlik eden değerlerimiz ve ilkelerimiz Filistin için de geçerli olmalıdır" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir. Ayrıca Batı'nın çifte standartla hareket ettiği algısını da güçlendirmektedir. İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da devam eden işgal ve saldırganlığı uluslararası hukukun tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Hiçbir gerekçe ciddi suçların işlenmesini meşru kılamaz. Failler sorumlu tutulmalıdır, hesap vermelidir. Bu nedenle bazı müttefik ve ortak ülkelerin Netanyahu hükümetine yönelik son açıklamalarını ve yaptırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamenter diplomasi alanındaki çabaları da iki katına artırmak gerektiğini söyledi.

Bir grup ulusal parlamentonun 18 Nisan'da İstanbul'da 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nu kurduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İki devletli çözümü ve Filistin halkının meşru haklarını destekleyen parlamentoları girişimimize katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin ardından şimdi de uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a saldırdığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır. Mevcut uluslararası sistem bir yol ayrımında. Çok merkezli bir dünyaya doğru geçişe tanık oluyoruz. Adil ve kalıcı bir barış için etkin bir askeri caydırıcılığın yanı sıra değerlerimize ve ilkelerimize daha güçlü bir bağlılık gerekmektedir. Bu nedenle, savaşlar ve krizler İttifakımızın çevresini kuşatırken NATO, barış ve adalet perspektifini daha da güçlendirmelidir. Kılıçlar olmadan yapılan antlaşmalar sadece sözden ibarettir ve dünyayı güvence altına alma gücüne sahip değildir. Kurallar ve ilkeler olmadan ise kılıç, kontrolsüz güç ve despotizmin bir aracı haline gelir. Ukrayna ve Filistin, kurallar ve ilkelerin mi yoksa kaba kuvvetin mi galip geleceğinin bir testi olacaktır."

Kaynak: DHA

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