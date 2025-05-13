Kurultay soruşturmasında Özgür Özel ve 8 vekilin dosyası ayrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE 8 MİLLETVEKİLİNİN DOSYALARI AYRILDI

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve 8 CHP'li milletvekilinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

SORUŞTURMAYI PARLAMENTER SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTÜCEK

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

Dosyası ayrılan isimler şu şekilde: