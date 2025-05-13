Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve 8 CHP'li milletvekilinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.
Dosyası ayrılan isimler şu şekilde:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Son Dakika › Politika › Kurultay soruşturmasında Özgür Özel ve 8 vekilin dosyası ayrıldı - Son Dakika
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