Kurum\'dan Başak Demirtaş\'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Başak Demirtaş'ın İBB Başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili "Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz. Pazarlıklar mı var, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, milletimiz hepsini görüyor" ifadelerini kullandı.
Haliç Kongre Merkezi'nde medya yöneticileriyle buluşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarının altının çizen Kurum, "Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul'a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul'u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız" ifadelerini kullandı.
Başak Demirtaş'ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararı sorulan Kurum, siyasetin şeffaf ve demokratik yürütülmesi gerekliliğine vurgu yaparak, ''Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir." sözleriyle yanıt verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinin kopyalandığı yönündeki açıklaması sorulan Kurum verdiği yanıtta, "İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, mevcut İstanbul yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, "İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Son Dakika › Politika › Kurum'dan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?