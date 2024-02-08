Kurum\'dan Başak Demirtaş\'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz

Politika

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Başak Demirtaş'ın İBB Başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili "Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz. Pazarlıklar mı var, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, milletimiz hepsini görüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI HİZMET İÇİN KULLANACAĞIZ"

Haliç Kongre Merkezi'nde medya yöneticileriyle buluşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarının altının çizen Kurum, "Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul'a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul'u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YAPIYORSANIZ GİZLEMEYİN"

Başak Demirtaş'ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararı sorulan Kurum, siyasetin şeffaf ve demokratik yürütülmesi gerekliliğine vurgu yaparak, ''Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir." sözleriyle yanıt verdi.

"ORTADA İYİ BİR ŞEY Mİ VAR Kİ KOPYALAYALIM"

Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinin kopyalandığı yönündeki açıklaması sorulan Kurum verdiği yanıtta, "İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"İNSANI MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ"

Konuşmasında, mevcut İstanbul yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, "İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.