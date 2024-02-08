Kurum'dan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz - Son Dakika
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Politika

Kurum'dan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz

31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş yarıştan çekilirken, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan gelişmeyle ilgili ilk yorum geldi. Medya yöneticileriyle bir araya gelen Kurum, ''Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz'' diye konuştu.

08.02.2024 15:44  Güncelleme: 15:48
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Başak Demirtaş'ın İBB Başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili "Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz. Pazarlıklar mı var, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, milletimiz hepsini görüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI HİZMET İÇİN KULLANACAĞIZ"

Haliç Kongre Merkezi'nde medya yöneticileriyle buluşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarının altının çizen Kurum, "Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul'a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul'u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YAPIYORSANIZ GİZLEMEYİN"

Başak Demirtaş'ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararı sorulan Kurum, siyasetin şeffaf ve demokratik yürütülmesi gerekliliğine vurgu yaparak, ''Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir." sözleriyle yanıt verdi.

Kurum'dan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz

"ORTADA İYİ BİR ŞEY Mİ VAR Kİ KOPYALAYALIM"

Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinin kopyalandığı yönündeki açıklaması sorulan Kurum verdiği yanıtta, "İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"İNSANI MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ"

Konuşmasında, mevcut İstanbul yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, "İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kurum\'dan Başak Demirtaş\'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yiğit Öztürk: İmamoğlu rahat kazanır seçimi. Lakırtıya gerek yok 182 64 Yanıtla
  • Azat Deniz: Yeter millet bıktı sizden millet kirasını veremiyor öyle Bi duruma getirdiniz milleti 134 27 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bayan Demirtaş adaylığını koyarken sizle bir pazarlığı mı vardı acaba ? 128 25 Yanıtla
  • Azat Deniz: Vallahi sizi izlemek için evde tv izlemiyorum 100 25 Yanıtla
  • Semih Yetkin: Belediyeciliği yeniden refah Partisi iyi yapar aday çıkarmadığı yerlerde Akp ye atın 17 79 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Sizinle anlasamadımı yoksa 53 8 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Pazarlık pazarda olur sayenizde pazara gidecek parada kalmadı cebimizde 23 1 Yanıtla
  • Hasan Tartal: Emredersin Semih bey muhtarlıkta kime atmamızı istersiniz... 15 6
  • hüseyin şen: yani sayın kurumda 7 muhalefet aday çıkarıyor bir zahmet kazanmak için çabalasın zaten diğerleri kaybetmek için her şeyi yapıyor dem aday çıkarsa ne olacak çıkarmasa ne olacak tüm muhalefet kendi adayında kendisi ittifak adayı kazanamıyorsa kılıçdaroğlu gibi artık pes etsin en zor olan sayın kurum için bu seçimi kaybetmek 14 6
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Başak Demirtaş, Murat Kurum, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurum'dan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz - Son Dakika


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